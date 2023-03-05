Beşiktaş Ankaragücü maçında gergin anlar! Cenk Tosun ve...
Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşılaşırken, mücadelenin ikinci yarısında saha bir anda karıştı. Konuk ekip korner atışı kullanacağı sırada tribünden sahaya yabancı maddeler gelirken, Cenk Tosun da Hasan Ali Kaldırım ile bir gerginlik yaşadı. İşte o görüntüler ve Beşiktaş Ankaragücü maçından kareler...
05.03.2023 21:16 - Son Güncelleme: 05.03.2023 21:16
Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşılaşırken, mücadelenin ikinci yarısında saha bir anda karıştı.
Konuk ekip korner atışı kullanacağı sırada tribünden sahaya yabancı maddeler gelirken, Cenk Tosun da Hasan Ali Kaldırım ile bir gerginlik yaşadı.