Bedelli askerlik yapacak futbolcular

Gaziantepspor ve Bucaspor, kadrolarında bulundurdukları futbolculardan bedelli askerlik yapmayacak olan nadir 2 takım konumunda.



Türk futbolundaki bedelli askerlik ile ilgili diğer istatistikler ise şu şekilde:



En fazla futbolcusu başvuran takım: Keçiörengücü



En yüksek rakamla başvuru yapan lig: TFF 2. Lig Beyaz Grup