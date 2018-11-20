Bedelli askerlik yapacak futbolcular
Bedelli Askerlik yasasından faydalanmak isteyen 853 profesyonel futbolcunun celp dönemleri açıklandı. Futbolcular 21 günlük hizmetlerini Burdur'da yapacak.
TFF 3. Lig'den 361, TFF 2. Lig'den 299, Spor Toto 1. Lig'den 116 ve Spor Toto Süper Lig'den toplam 77 futbolcu bedelli askerlik yasasından yararlanacak. Genel toplamda ise 853 profesyonel futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak. Böylelikle profesyonel liglerde oynayan Türk futbolcuların %27'si bedelli askerlikten yararlanmış olacak.
Gaziantepspor ve Bucaspor, kadrolarında bulundurdukları futbolculardan bedelli askerlik yapmayacak olan nadir 2 takım konumunda.
Türk futbolundaki bedelli askerlik ile ilgili diğer istatistikler ise şu şekilde:
En fazla futbolcusu başvuran takım: Keçiörengücü
En yüksek rakamla başvuru yapan lig: TFF 2. Lig Beyaz Grup