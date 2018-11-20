Bedelli askerlik yapacak futbolcular

Bedelli Askerlik yasasından faydalanmak isteyen 853 profesyonel futbolcunun celp dönemleri açıklandı. Futbolcular 21 günlük hizmetlerini Burdur'da yapacak.

20 Kasım 2018 Salı, 19:05:03 Güncelleme: 19:15:17
Bedelli askerlik yapacak futbolcular


TFF 3. Lig'den 361, TFF 2. Lig'den 299, Spor Toto 1. Lig'den 116 ve Spor Toto Süper Lig'den toplam 77 futbolcu bedelli askerlik yasasından yararlanacak. Genel toplamda ise 853 profesyonel futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak. Böylelikle profesyonel liglerde oynayan Türk futbolcuların %27'si bedelli askerlikten yararlanmış olacak.

Bedelli askerlik yapacak futbolcular


Başakşehir ve Sivasspor takımları bedelli askerliğe 7'şer oyuncu göndererek bu alanda birinci durumda. Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 3, Trabzonspor'dan 3 ve Beşiktaş'tan 6 futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak.

Bedelli askerlik yapacak futbolcular


Süper Lig'de forma giyen profesyonel futbolcuların %30'u, Spor Toto 1. Lig'dekilerin %31'i, TFF 2. Lig'dekilerin %29'u, TFF 3.Lig'dekilerin %24'ü bedelli askerlikten yararlanacak.

Bedelli askerlik yapacak futbolcular

Gaziantepspor ve Bucaspor, kadrolarında bulundurdukları futbolculardan bedelli askerlik yapmayacak olan nadir 2 takım konumunda.

Türk futbolundaki bedelli askerlik ile ilgili diğer istatistikler ise şu şekilde:

En fazla futbolcusu başvuran takım: Keçiörengücü

En yüksek rakamla başvuru yapan lig: TFF 2. Lig Beyaz Grup

Bedelli askerlik yapacak futbolcular


Süper Lig'de maçların Mayıs ayında tamamlanması nedeniyle futbolcuların askerlik yapacağı dönem haziran ayı olarak belirlendi. İşte bedelli yapacak olası isimler...

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