Aziz Yıldırım Ağzındaki Baklayı Çıkardı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ağzındaki baklayı Trabzon’da çıkardı.
Kocaman’ın “Transfere gerek yok. Bilica’ya güveniyorum” demesine karşın, Yıldırım “Arkadaşlar 5-6 gündür uğraşıyor. Mutlaka iyi bir stoper alacağız” dedi.
Peki, Yıldırım'ın kafasındaki stoper kim? Bu futbolcu Fenerbahçe'nin aradığı tipten biri mi?
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, baklayı ağzından Trabzon’da çıkardı. Yabancı stoper ve ön libero transferleriyle ilgili medyada çıkan haberleri yalanlatan Yıldırım, Trabzonspor maçı öncesi yemekte birlikte olduğu Trabzonlu yöneticilere ise bir stoper arayışı içinde olduğunu söyledi.
EDİNİLEN bilgilere göre, yemekte her iki takımın transferleri ve Avrupa’daki durumu üzerine genel bir sohbet yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüp adına Aziz Yıldırım, Cihan Kamer ve Serkan Acar’ın yer aldığı davette Yıldırım transferlerle ilgili olarak “Biz henüz transferi tamamlamadık. Bir stoper arıyorum” dedi.
Yıldırım’ın bu sözü üzerine Trabzonlu bir yönetici “Sayın başkan 8 gün süre kaldı transferin bitmesine. İyi bir stoper bulmak bir hayli zor alacaktır” diye konuştu. BU sözler üzerine F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan çok şaşırtıcı bir yanıt geldi. Yıldırım, “Yabancı kontenjanımız uygun. Çocuklar İstanbul’da 5-6 gündür bu işle uğraşıyor. Birkaç aday var. En uygununu almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili Vatan’a bilgi veren bir Trabzonspor yöneticisi, “Aziz Bey’i bu stoper transferi konusunda bir hayli iddialı gördüm. ‘Arayışımız bir süredir sürüyor’ dedi. Anlaşılan o ki F.Bahçe PAOK’u elerse Deivid’in yerine bir savunma oyuncusu alacak” dedi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sarı-lacivertli kulübün Roma'da forma giyen defans oyuncusu Mexes ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe, Roma takımında forma giyen Fransız savunma oyuncu ile her konuda anlaştı.
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile Murat Özaydınlı'nın bir iki gün içinde İtalya'ya giderek transfere nokta koyacağı bildirildi.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, savunmaya yapılacak takviye konusunda rotayı İtalya'ya çevirdi.
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile Murat Özaydınlı'nın bir süredir görüşme halinde oldukları Roma'nın Fransız savunma oyuncusu Philippe Mexes için hafta içinde kulübü ile masaya oturacakları öğrenildi.
2004 yılından bu yana Roma'da forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu 13 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi.
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın uzun süredir takibinde olan Mexes'in bonservisinin 7 milyon euro olduğu ve sarı-lacivertli kulübün bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek için pazarlık yapacağı öğrenildi.
Sezon başından bu yana savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de herkes orta alana takviye beklerken, Kocaman'ın yönetime verdiği raporda sorunun geri dörtlünün göbeğinden kaynaklandığını bildirdiği ve Mexes ile transferi tamamlamayı planladığı kaydedildi.
Birçok Avrupa kulübünün listesinde bulunan Mexes'in de Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı, Fransız oyuncu ile her konuda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.