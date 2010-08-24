Aziz Yıldırım Ağzındaki Baklayı Çıkardı

Konuyla ilgili Vatan’a bilgi veren bir Trabzonspor yöneticisi, “Aziz Bey’i bu stoper transferi konusunda bir hayli iddialı gördüm. ‘Arayışımız bir süredir sürüyor’ dedi. Anlaşılan o ki F.Bahçe PAOK’u elerse Deivid’in yerine bir savunma oyuncusu alacak” dedi.