Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde! Galatasaray’ın yıldızı paylaşılamıyor

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Kerem'in başarılı performansı Fransız, Alman ve İspanyol kulüplerinin de ilgisini çekti. Galatasaray'ın Marsilya, Lazio ve Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalar birçok takımın scout ekipleri tarafından tribünden takip edildi.