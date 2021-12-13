Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! Galatasaray'ın yıldızı paylaşılamıyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Geçtiğimiz sezon 3. ligden transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performans ile önce Milli Takım'a yükseldi ardından Avrupa devlerinin radarına girdi. Almanya, İspanya ve İtalya'dan talipleri bulunan Aktürkoğlu için devre arası transfer döneminde Galatasaray'a teklifler gelecek.
Geçtiğimiz sezon 3. ligde yer alan 24 Erzincanspor'dan bedelsiz şekilde transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, performansını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı forma altında geçtiğimiz sezon çoğunlukla sonradan oyuna girmesine rağmen takımının şampiyonluk yarışına büyük katkı sağlayan genç futbolcu, bu yıl performansının üstüne koyarak Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Galatasaray sonrası Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Dünya Kupası play-offuna kalmasına da büyük katkı sağladı. Türkiye'nin Norveç, Cebelitarık ve Karadağ ile oynadığı maçlarda birer gol atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
GALATASARAY'DA ÜSTÜN PERFORMANS
Bu sezon Galatasaray formasıyla lig ve Avrupa'da toplam 27 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 6 gol 5 asistlik bir katkı sağladı. Özellikle UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmalarında üstün performans sergileyen Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı ekibin bir üst tura yükselmesinde önemli rol oynadı.
AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA
Kerem'in başarılı performansı Fransız, Alman ve İspanyol kulüplerinin de ilgisini çekti. Galatasaray'ın Marsilya, Lazio ve Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalar birçok takımın scout ekipleri tarafından tribünden takip edildi.