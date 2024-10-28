Avrupa basınına Türk damgası! İşte Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız manşetleri

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu bu maçta da gollerine devam etti. Milli yıldız 12,16 ve 45+2. dakikalarda sahneye çıkarak rakip fileleri havalandırdı ve henüz ilk yarı bitmeden hat-trick yaptı.

Yıldız oyuncu maç sonu, "Bu benim kariyerimin en iyi başlangıcı. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum. Adım adım ilerliyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiden sonra bu maçta çok iyiydik." dedi.