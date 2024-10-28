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Avrupa basınına Türk damgası! İşte Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız manşetleri

Benfica formasıyla harika işlere imza atan Kerem Aktürkoğlu, hat trcik sevinci yaşadı. İtalya derbisinde sahne alan Kenan Yıldız ise attığı iki golle Inter'in galibiyet hayallerini sonlandırdı. Avrupa basını, milli yıldızlarımızdan övgüyle bahsetti. İşte o manşetler...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 12:52
Avrupa basınına Türk damgası! İşte Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız manşetleri

Kariyerini Avrupa'da sürdüren Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız performanslarıyla Avrupa'da manşetleri süsledi.

Portekiz Premier Ligi'nin 8. haftasında Benfica sahasında Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti.

Avrupa basınına Türk damgası! İşte Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız manşetleri

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu bu maçta da gollerine devam etti. Milli yıldız 12,16 ve 45+2. dakikalarda sahneye çıkarak rakip fileleri havalandırdı ve henüz ilk yarı bitmeden hat-trick yaptı.

Avrupa basınına Türk damgası! İşte Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız manşetleri

Yıldız oyuncu maç sonu, "Bu benim kariyerimin en iyi başlangıcı. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum. Adım adım ilerliyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiden sonra bu maçta çok iyiydik." dedi.

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