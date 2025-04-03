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ATV CANLI İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı ATV ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, 3 Nisan 2025 Perşembe günü Göztepe'yi ağırlıyor. Seyirciler "ATV canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş-Göztepe maçı şifresiz nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Peki Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın frekans bilgileri nedir? İşte maç hakkında bilgiler!

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:19 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:19
ATV CANLI İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

Beşiktaş ve Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarı finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Geçen sezon kupayı kazanan Beşiktaş, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale geldi. Göztepe ise grubunu ikinci sırada bitirerek adını son sekize yazdırdı. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik mücadelede kazanan ekip, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi olacak. Peki Beşiktaş-Göztepe maçı saat kaçta? İşte konu hakkında bilgiler!

ATV CANLI İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATV CANLI İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Futbolseverler, mücadeleyi ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

ATV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu,

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

Polarizasyon: H ( Yatay )

FEC : 5/6

ATV CANLI İZLE

ATV CANLI İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

🕗Beşiktaş-Göztepe maç saati: 20:30
🏟 Stadyum: Tüpraş Stadyumu (İstanbul)

(Kaynak: AA)