ATV CANLI İZLE | Beşiktaş-Göztepe maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

Beşiktaş ve Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarı finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Geçen sezon kupayı kazanan Beşiktaş, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale geldi. Göztepe ise grubunu ikinci sırada bitirerek adını son sekize yazdırdı. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik mücadelede kazanan ekip, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi olacak. Peki Beşiktaş-Göztepe maçı saat kaçta? İşte konu hakkında bilgiler!

Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Futbolseverler, mücadeleyi ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.



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