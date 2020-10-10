Aslı Enver'in itirafları çok konuşulacak cinsten: Ayıp olmasın diye randevuya çıktım ama...
35 yaşındaki Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinin ardından Babil dizisiyle ekranlara dönmüştü. Murat Boz'la yaşadığı uzatmalı ilişkisi sonrası adı Kerem Tunçeri'yle anılan ancak Kerem Tunçeri'nin başka kadınlara attığı mesajların ifşa olması sonrası yollarını ayıran Aslı Enver özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Aslı Enver'in açıklamaları çok konuşulacak cinsten...
10.10.2020 14:23
- Son Güncelleme: 10.10.2020 14:23
'YAKIŞIKLIM'I ÇOK SEVİYORUM
İnsanların senin hakkında doğru olduğunu düşündüğü ama olmayan şey nedir?
- Fazla hanım hanımcık ve içine kapalı biri olduğumu düşünüyorlar. Hiç alakası yok. Siz beni bir de kendi alanımda görün.
Duygusal bağın olan en saçma şey nedir?
- Arabam. O kadar seviyorum ki arabamı. Çok saçma. O kadar yol kat ettik onunla, o kadar gittik geldik, hep bir anım var. Arabam, yakışıklım.
Disleksi hastalığınla ilgili komik bir anın var mı?
- Kardeşimi okula yazdırmaya gittik. Duvarda 'İstanbul' yazısı vardı. 'İstanbul hatırası ne alaka burada' dedim son derece ukala bir şekilde. Anıl suratıma bakıp 'Abla İstanbul haritası o' dedi. Dışarıdaki için komik görünüyor olabilir ama genelde sen o sırada acı çekiyor oluyorsun."
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