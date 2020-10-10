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Aslı Enver'in itirafları çok konuşulacak cinsten: Ayıp olmasın diye randevuya çıktım ama...

35 yaşındaki Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinin ardından Babil dizisiyle ekranlara dönmüştü. Murat Boz'la yaşadığı uzatmalı ilişkisi sonrası adı Kerem Tunçeri'yle anılan ancak Kerem Tunçeri'nin başka kadınlara attığı mesajların ifşa olması sonrası yollarını ayıran Aslı Enver özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Aslı Enver'in açıklamaları çok konuşulacak cinsten...

10.10.2020 14:23 - Son Güncelleme: 10.10.2020 14:23
Aslı Enver'in itirafları çok konuşulacak cinsten: Ayıp olmasın diye randevuya çıktım ama...

'YAKIŞIKLIM'I ÇOK SEVİYORUM
İnsanların senin hakkında doğru olduğunu düşündüğü ama olmayan şey nedir?
- Fazla hanım hanımcık ve içine kapalı biri olduğumu düşünüyorlar. Hiç alakası yok. Siz beni bir de kendi alanımda görün.

Duygusal bağın olan en saçma şey nedir?
- Arabam. O kadar seviyorum ki arabamı. Çok saçma. O kadar yol kat ettik onunla, o kadar gittik geldik, hep bir anım var. Arabam, yakışıklım.

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Aslı Enver'in itirafları çok konuşulacak cinsten: Ayıp olmasın diye randevuya çıktım ama...

AYIP OLMASIN DİYE DATE'E ÇIKTIM
En tuhaf date'in (randevun) nasıldı?

- En yakın arkadaşım benim telefonumdan date'imi ayarlayıp "Ha bu arada yarın date'in var, haberin olsun" dedi. Ayıp olmasın diye gitmek zorunda kaldım. Sonrası olmadı.

Aslı Enver'in itirafları çok konuşulacak cinsten: Ayıp olmasın diye randevuya çıktım ama...

Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey neydi?

- Hoşlandığım çocuk Beşiktaşlı diye beden dersinde Amokachi'li Beşiktaş forması giymiştim. Abiminkini çalmıştım. Çok küçüktüm tabii. Ama işe yaramıştı. Bakmıştı 'Ne yapıyor bu' diye.

Aslı Enver'in itirafları çok konuşulacak cinsten: Ayıp olmasın diye randevuya çıktım ama...

PARMAKLARIMI KIRMAK İSTİYORUM
Sarhoşken attığın, sonra uyanınca pişman olduğun mesajlar oldu mu?

- İçmeye gerçekten gerek yok bunu yapmam için. Fazla neşelendiğimde de tık tık tık yazıyorum. Hiç tutamıyorum çünkü. Bu parmaklarımı bazen kırmak istiyorum.

Aslı Enver'in itirafları çok konuşulacak cinsten: Ayıp olmasın diye randevuya çıktım ama...

Disleksi hastalığınla ilgili komik bir anın var mı?

- Kardeşimi okula yazdırmaya gittik. Duvarda 'İstanbul' yazısı vardı. 'İstanbul hatırası ne alaka burada' dedim son derece ukala bir şekilde. Anıl suratıma bakıp 'Abla İstanbul haritası o' dedi. Dışarıdaki için komik görünüyor olabilir ama genelde sen o sırada acı çekiyor oluyorsun."

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