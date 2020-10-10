Aslı Enver'in itirafları çok konuşulacak cinsten: Ayıp olmasın diye randevuya çıktım ama...

'YAKIŞIKLIM'I ÇOK SEVİYORUM

İnsanların senin hakkında doğru olduğunu düşündüğü ama olmayan şey nedir?

- Fazla hanım hanımcık ve içine kapalı biri olduğumu düşünüyorlar. Hiç alakası yok. Siz beni bir de kendi alanımda görün.



Duygusal bağın olan en saçma şey nedir?

- Arabam. O kadar seviyorum ki arabamı. Çok saçma. O kadar yol kat ettik onunla, o kadar gittik geldik, hep bir anım var. Arabam, yakışıklım.