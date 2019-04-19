Arka Sokaklar dizisi pes dedirtti! Hüsnü Çoban ve ailesinden tam dört tane...
13 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar halen cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri. İzleyici dizinin karakterleri ile o kadar özdeşleşti ki, gerçek hayattan neredeyse ayırt etmiyor. Birazdan görecekleriniz ise sizi çok şaşırtacak. Neden mi? Çünkü Arka Sokaklar dizisinin kadrosundan tam dört tane futbolcu çıktı. Görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte ünlü futbolcular ve benzerleri...
19.04.2019 16:04
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