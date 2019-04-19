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Arka Sokaklar dizisi pes dedirtti! Hüsnü Çoban ve ailesinden tam dört tane...

13 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar halen cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri. İzleyici dizinin karakterleri ile o kadar özdeşleşti ki, gerçek hayattan neredeyse ayırt etmiyor. Birazdan görecekleriniz ise sizi çok şaşırtacak. Neden mi? Çünkü Arka Sokaklar dizisinin kadrosundan tam dört tane futbolcu çıktı. Görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte ünlü futbolcular ve benzerleri...

19.04.2019 16:04 - Son Güncelleme:
Arka Sokaklar dizisi pes dedirtti! Hüsnü Çoban ve ailesinden tam dört tane...

İnsanlar çift yaratılmış diye boşuna söylememişler. Ünlü sporcuların Türkiye şubeleri görenleri hayrete düşüren cinsten. İçlerinde en garip olan ise Arka Sokaklar dizisinden geliyor. Bu benzerlikleri görünce çok şaşıracaksınız.

Arka Sokaklar dizisi pes dedirtti! Hüsnü Çoban ve ailesinden tam dört tane...

Pepe-Ajdar

Arka Sokaklar dizisi pes dedirtti! Hüsnü Çoban ve ailesinden tam dört tane...
Arka Sokaklar dizisi pes dedirtti! Hüsnü Çoban ve ailesinden tam dört tane...

SİVASLI INİESTA

Arka Sokaklar dizisi pes dedirtti! Hüsnü Çoban ve ailesinden tam dört tane...

ERİC CANTONA

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