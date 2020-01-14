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Arda Turan'dan ortalığı karıştıran iddiaya yanıt! Gece yarısı telefona sarılıp Raiola'yı...

Başakşehir'le yollarını ayıran ve adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'la ilgili olarak İngiliz The Guardian gazetesinin ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Arda Turan'ın gece yarısı ünlü menajer Mino Raiola'yı aradığı ve kendisine kulüp bulmasını istediği iddiasını ortaya atan Jonathan Liew'e Arda'dan yanıt geldi.

14.01.2020 15:16 - Son Güncelleme: 14.01.2020 15:16
Arda Turan'dan ortalığı karıştıran iddiaya yanıt! Gece yarısı telefona sarılıp Raiola'yı...

The Guardian yazarı Jonathan Liew, Arda Turan ile dünyaca ünlü menajer Mino Raiola arasındaki geçtiğini varsaydığı hayali diyaloğu bugün köşesine taşıdı.

Jonathan Liew, söz konusu yazısında Arda Turan'ın Mino Raiola'yı gece yarısı bilinmeyen bir telefondan numarasından aradığını ve kendisine kulüp bulmasını istediğini öne sürdü.

Arda Turan'dan ortalığı karıştıran iddiaya yanıt! Gece yarısı telefona sarılıp Raiola'yı...

İspanya ve Türkiye'de kısa sürede gündem olan 'hayali' telefon görüşmesinin gerçeği yansıtmadığı ve Jonathan Liew'in kurgusu olduğu ortaya çıktı.

Jonathan Liew, yazısının giriş bölümünde, "Arda Turan'ın Başakşehir'deki kiralık macerası kısa sürdü ancak kendisinin Barcelona'ya geri dönmek gibi bir niyeti yok. Menajeriyle arasında geçmesi muhtemel diyaloğu yalnızca hayal edebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Arda Turan'dan ortalığı karıştıran iddiaya yanıt! Gece yarısı telefona sarılıp Raiola'yı...

ARDA TURAN'DAN YALANLAMA
Öte yandan Arda Turan, Spor Arena'nın daha önce duyurduğu gerçeği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teyit etti. Arda Turan, söz konusu haberin hayal ürünü olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını yazdı.

Arda Turan'dan ortalığı karıştıran iddiaya yanıt! Gece yarısı telefona sarılıp Raiola'yı...

İşte Arda Turan'ın Mino Raiola açıklaması
"Bugün basın organlarında yer alan ve Mino Raiola ile telefonda görüştüğümü iddia eden haberlerin gerçekle alakası yoktur.

Arda Turan'dan ortalığı karıştıran iddiaya yanıt! Gece yarısı telefona sarılıp Raiola'yı...

Yazının orijinal başlığında yazarın bunun bir 'hayal ürünü' diyalog olduğunu belirtmesine rağmen medyamızın gerçekmiş gibi yansıtması da basit bir İngiliz çevirinin doğru yapılamamış olduğunu gösteriyor. Adı geçen menajeri hayatımda hiç görmedim, kendisiyle hiç konuşmadım. Benim tek menajerim Ahmet Bulut'tur. Saygılarımla."

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