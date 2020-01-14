Arda Turan'dan ortalığı karıştıran iddiaya yanıt! Gece yarısı telefona sarılıp Raiola'yı...

Yazının orijinal başlığında yazarın bunun bir 'hayal ürünü' diyalog olduğunu belirtmesine rağmen medyamızın gerçekmiş gibi yansıtması da basit bir İngiliz çevirinin doğru yapılamamış olduğunu gösteriyor. Adı geçen menajeri hayatımda hiç görmedim, kendisiyle hiç konuşmadım. Benim tek menajerim Ahmet Bulut'tur. Saygılarımla."