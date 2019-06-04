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Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın fotoğraflarını ilk kez paylaştı!

2018 yılında hayatlarını birleştiren Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın bebekleri Hamza Arda Turan 25 Ekim'de dünyaya gelmişti. Bebeklerinin yüzlerini özenle saklayan çift Ramazan Bayramı'nda kural bozdu. Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan çocukları Hamza Arda'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. İşte Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın bebeklerinin ilk fotoğrafı.

04.06.2019 10:57 - Son Güncelleme: 04.06.2019 11:18
Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın fotoğraflarını ilk kez paylaştı!

İLK KEZ PAYLAŞTI

Aslıhan Doğan oğlu Hamza Arda'nın fotoğraflarını Ramazan Bayramı'nda 'İyi Bayramlar' notu ile paylaştı. Hamza Arda bebeğin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Fotoğraflar adeta yorum yağmuruna tutuldu.

İşte başta Arda Turan olmak üzere ünlülerin çocukları...

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın fotoğraflarını ilk kez paylaştı!

Sabri Sarıoğlu ve Sarp

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın fotoğraflarını ilk kez paylaştı!

Hakan Kadir Balta - Çağrı

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın fotoğraflarını ilk kez paylaştı!

Hakan Kadir Balta'nın eşi Derya Balta ve oğlu Ömer

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın fotoğraflarını ilk kez paylaştı!

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