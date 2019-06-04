Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın fotoğraflarını ilk kez paylaştı!
2018 yılında hayatlarını birleştiren Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın bebekleri Hamza Arda Turan 25 Ekim'de dünyaya gelmişti. Bebeklerinin yüzlerini özenle saklayan çift Ramazan Bayramı'nda kural bozdu. Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan çocukları Hamza Arda'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. İşte Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın bebeklerinin ilk fotoğrafı.
04.06.2019 10:57
- Son Güncelleme: 04.06.2019 11:18
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