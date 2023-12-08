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Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Real Madrid Teknik Direkötrü Carlo Ancelotti tarih verdi!

Real Madrid'e transfer olduğu günden itibaren sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in ne zaman yeşil sahalara döneceği merak konusu olmuştu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti konuya ilişkin flaş açıklamada bulunarak tarih verdi.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 18:46 Güncelleme 08 Aralık 2023, 18:57
Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Real Madrid Teknik Direkötrü Carlo Ancelotti tarih verdi! 1

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sorunu devam eden Arda Güler'in yıl sonunda ya da ocak ayı başında oynamaya hazır duruma geleceğini söyledi.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Real Madrid Teknik Direkötrü Carlo Ancelotti tarih verdi! 2

Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Real Madrid Teknik Direkötrü Carlo Ancelotti tarih verdi! 3

Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." dedi.

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