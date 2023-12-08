Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Real Madrid Teknik Direkötrü Carlo Ancelotti tarih verdi!

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Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." dedi.