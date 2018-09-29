Amine Gülşe İngilterede en güzel yengeler listesine girdi

İngiltere Premier Ligi'nin başlamasıyla, dünyaca ünlü futbolcuların sevgilileri de İngiltere manşetlerine çıktı. 'whalebets.com' internet sitesi, bu sezon Premier Lig'de forma giyen futbolcuların sevgilileri arasında 'hangisinin en güzel' olduğunu seçti. Okurları arasında bir anket yapan site, 'en güzel ilk 10 yengeyi' belirledi. Listenin zirvesine Tottenham'ın yıldızı Dele Alli'nin seksi sevgilisi Ruby Mae yerleşti. Esmer güzeli, Manchester United'ın golcüsü Alexis Sanchez'in aşkı Mayte Rodriguez takip etti.





Tottenham'ın yıldızı Dele Alli'nin sevgilisi, seksi pozlarıyla listenin ilk sırasına yerleşti..