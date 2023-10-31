Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'deyken..."

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Türk kaleci Altay Bayındır , Manchester United TV'de yayımlanan podcastin konuğu oldu.

Altay Bayındır'ın cevapları şu şekilde:

Milli sporcu, eski Manchester United futbolcusu David May ile sunucu Sam Homewood'un sorularını cevapladı.

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Kaleciliğe nasıl başladığını anlatan Bayındır, "Bahçede maç yaparken asla kalecilik pozisyonuna gitmezdim. Ben her zaman forvet olurum. Gerçekten. İlk oynadığım pozisyonum defanstı, sonra forvet oynadım.