Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'deyken..."

Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Sam Homewood'un sorularını cevaplayan başarılı file bekçisi, Galatasaray hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Türk kaleci Altay Bayındır, Manchester United TV'de yayımlanan podcastin konuğu oldu.
Milli sporcu, eski Manchester United futbolcusu David May ile sunucu Sam Homewood'un sorularını cevapladı.
Altay Bayındır'ın cevapları şu şekilde:
Kaleciliğe nasıl başladığını anlatan Bayındır, "Bahçede maç yaparken asla kalecilik pozisyonuna gitmezdim. Ben her zaman forvet olurum. Gerçekten. İlk oynadığım pozisyonum defanstı, sonra forvet oynadım.