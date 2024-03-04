Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken Süper Lig'in bombasından transfer adımı!

1 Sezon başında 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, beklediği gibi istikrarlı bir forma şansı bulamayarak kulübeye hapsolmuş durumda.

2 Sadece 1 karşılaşmada görev alan ve istediği gelişimi yakalayamayan 25 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönme kararı aldığı iddia ediliyor.