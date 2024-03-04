Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken Süper Lig'in bombasından transfer adımı!

Sezon başında 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, beklediği gibi istikrarlı bir forma şansı bulamayarak kulübeye hapsolmuş durumda.
Sadece 1 karşılaşmada görev alan ve istediği gelişimi yakalayamayan 25 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönme kararı aldığı iddia ediliyor.
İngiliz basınında çıkan haberler, Altay Bayındır'ın Türkiye'ye dönme planlarını ve Süper Lig'e geri dönme isteğini öne çıkarıyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Altay Bayındır için, Türkiye'den başka bir takım daha devreye girdi.