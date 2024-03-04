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Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken Süper Lig'in bombasından transfer adımı!

Sezon başında 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, istediği forma şansını bulamayarak kulübeye hapsoldu. Sadece 1 karşılaşmada görev alan ve ayrılık kararı alan 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Asena İlay Kılınçarslan Asena İlay Kılınçarslan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 20:39 Güncelleme 04 Mart 2024, 20:42
Altay Bayındır Manchester United’a veda ediyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken Süper Lig’in bombasından transfer adımı! 1

Sezon başında 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, beklediği gibi istikrarlı bir forma şansı bulamayarak kulübeye hapsolmuş durumda.

Altay Bayındır Manchester United’a veda ediyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken Süper Lig’in bombasından transfer adımı! 2

Sadece 1 karşılaşmada görev alan ve istediği gelişimi yakalayamayan 25 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönme kararı aldığı iddia ediliyor.

Altay Bayındır Manchester United’a veda ediyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken Süper Lig’in bombasından transfer adımı! 3

İngiliz basınında çıkan haberler, Altay Bayındır'ın Türkiye'ye dönme planlarını ve Süper Lig'e geri dönme isteğini öne çıkarıyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Altay Bayındır için, Türkiye'den başka bir takım daha devreye girdi.

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