Yol Durumu

Ali Koç'un bu görüntüsü şok etkisi yarattı

Fenerbahçe'de yeni transferler Diego Reyes ve Michael Frey'in imza töreninde görüntülenen Ali Koç'un düşünceli ve mutsuz hali dikkat çekti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 14:00:39 Güncelleme: 14:01:06
  • 1
  • 8
Ali Koçun bu görüntüsü şok etkisi yarattı

Fenerbahçe yeni transferleri Michael Frey ve Diego Reyes'le sözleşme imzaladı. İmza töreninde basının karşısına yeni transferlerle birlikte Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli de çıkarken, gelen sorulara cevap verdi. Bu sırada basın toplantısının yapıldığı salonda yer alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un düşünceli halleri dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...

  • 2
  • 8
Ali Koçun bu görüntüsü şok etkisi yarattı
  • 3
  • 8
Ali Koçun bu görüntüsü şok etkisi yarattı
  • 4
  • 8
Ali Koçun bu görüntüsü şok etkisi yarattı
  • 5
  • 8
Ali Koçun bu görüntüsü şok etkisi yarattı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!