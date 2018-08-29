Ali Koçun bu görüntüsü şok etkisi yarattı

Fenerbahçe yeni transferleri Michael Frey ve Diego Reyes'le sözleşme imzaladı. İmza töreninde basının karşısına yeni transferlerle birlikte Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli de çıkarken, gelen sorulara cevap verdi. Bu sırada basın toplantısının yapıldığı salonda yer alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un düşünceli halleri dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...