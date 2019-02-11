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Ali Koç 14 Şubat'ı bekliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 14 Şubat Perşembe günü 'sistematik hakem hataları' ile ilgili basın toplantısı yapacak.

11.02.2019 11:24 - Son Güncelleme: 11.02.2019 11:24
Ali Koç 14 Şubat'ı bekliyor

Kayserispor karşısında Alper Ulusoy'un ortaya koyduğu yönetim Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu.

Ali Koç 14 Şubat'ı bekliyor

Sarı - Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan bu duruma büyük tepki gösterirken, Başkan Ali Koç da taraftarın tepkisine sessiz kalmadı. Kulüp dün resmi siteden bir açıklama yaparak 14 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapılacağını duyurdu. Açıklamada "Üst üste tekrar eden sistematik hakem hataları" vurgusu dikkat çekti.

Ali Koç 14 Şubat'ı bekliyor

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA

Ali Koç 14 Şubat'ı bekliyor

Fenerbahçe yönetimi ikinci yarının ilk maçı olan Bursaspor karşılaşmasından itibaren aleyhlerine yapılan hakem hatalarını kamuoyuna anlatacak.

Ali Koç 14 Şubat'ı bekliyor

İkinci yarıda oynanan 4 karşılaşmada öne çıkan hatalar üzerinden yönetim şikâyetini dile getirecek ve tepkisini ortaya koyacak. İşte F.Bahçe'nin dosyasındaki o hatalar:

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