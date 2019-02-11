Ali Koç 14 Şubat'ı bekliyor

Sarı - Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan bu duruma büyük tepki gösterirken, Başkan Ali Koç da taraftarın tepkisine sessiz kalmadı. Kulüp dün resmi siteden bir açıklama yaparak 14 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapılacağını duyurdu. Açıklamada "Üst üste tekrar eden sistematik hakem hataları" vurgusu dikkat çekti.