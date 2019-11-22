Ahmed Kutucu hakkında şaşırtan gerçek! İlk kez milli formayı giyen yıldız nereli?

A Miili Futbol Takımımız bir ilke imza atarak, gruplardan ikinci çıktı ve Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etti. Bu başarı hem Türkiye'de hem Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Öte yandan EURO 2020 elemeleri pek çok ilke sahne oldu. Onlardan biri de Ahmed Kutucu'ydu. Hem Alman Federasyonu'nun hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun forma giydirmek istediği Ahmed Kutucu'nun tercihi tabi ki Ay-yıldızlı forma oldu. Bu karar sonrası Ahmed Kutucu yakın mercek altında. En çok merak edilenlerden biri de Ahmed Kutucu nereli sorusunun yanıtı oldu? İşte başta Ahmet Kutucu olmak üzere, futbolcuların memleketleri.

22.11.2019 17:14 - Son Güncelleme: 22.11.2019 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





