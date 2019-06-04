Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! Beşiktaş'a tam 8 isim...
Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın yeni hocası olan Abdullah Avcı, siyah beyazlı yönetime transfer listesini sundu. Tam 8 isimden oluşan listeyi alan yönetim transfer çalışmalarına başladı.
04.06.2019 16:52
- Son Güncelleme: 04.06.2019 16:53
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar Temmuz ayında başlayacak kampa kadar transferde önemli bir aşama kaydetmek istiyor...
Beşiktaş için 4 isim imzayı bekliyor... Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaptanı Lokman Gör ile masaya oturan siyah beyazlılar 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaşmaya vardı.
Lokman için A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği öğrenilirken transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelecek bir diğer isim ise Taylan Antalyalı...
Süper Lig'den başka talipleri de olan Taylan ile masaya oturan siyah beyazlılar 24 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı.