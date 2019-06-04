GaleriSpor

Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! Beşiktaş'a tam 8 isim...

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın yeni hocası olan Abdullah Avcı, siyah beyazlı yönetime transfer listesini sundu. Tam 8 isimden oluşan listeyi alan yönetim transfer çalışmalarına başladı.

04.06.2019 16:52 - Son Güncelleme: 04.06.2019 16:53
Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! Beşiktaş'a tam 8 isim...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar Temmuz ayında başlayacak kampa kadar transferde önemli bir aşama kaydetmek istiyor...

Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! Beşiktaş'a tam 8 isim...

Beşiktaş için 4 isim imzayı bekliyor... Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaptanı Lokman Gör ile masaya oturan siyah beyazlılar 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaşmaya vardı.

Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! Beşiktaş'a tam 8 isim...

Lokman için A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği öğrenilirken transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! Beşiktaş'a tam 8 isim...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelecek bir diğer isim ise Taylan Antalyalı...

Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! Beşiktaş'a tam 8 isim...

Süper Lig'den başka talipleri de olan Taylan ile masaya oturan siyah beyazlılar 24 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un listedeki yeri
UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un listedeki yeri