Abdullah Avcı'dan sürpriz kadro! İşte Beşiktaş'ın Slovan Bratislava 11'i...
Süper Lig'e yeni hocası Abdullah Avcı ile kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya konuk oluyor. Yeniden moral arayan siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Roco Slovakya'ya götürülmedi. Abdullah Avcı'nın bu isimlerin yokluğunda sürpriz bir kadro sahaya sürebileceği öğrenildi. İşte Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...
19.09.2019 10:04
- Son Güncelleme: 19.09.2019 10:04
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Narodny Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Süper Lig'e kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.
SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Siyah-Beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Roco son antrenmana katılmazken; Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise takımla çalışmıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, üç oyuncuyu da riske etmemek için maç kadrosuna almamayı tercih etti.
Beşiktaş, geçen sezon üç eleme turu oynadıktan sonra yükseldiği grupta Sarpsborg, Malmö ve Genk ile karşılaştı. Beşiktaş, grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etti. Karşılaşma Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.