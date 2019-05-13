A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu
A Milli Takım'ın Euro 2020 öncesi yapacağı hazırlık maçlarının takvimi belli oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım'ın mesaisi 30 Mayıs Perşembe günü Antalya'da başlayacak.
13.05.2019 15:41
- Son Güncelleme: 13.05.2019 15:42
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Yunanistan ve Özbekistan milli takımları ile hazırlık maçları yapacak.
Ay-yıldızlılar ilk olarak 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Yunanistan A Milli Takımı ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyum'undaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Milliler, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan ile oynayacak. Alanya Oba Stadyum'unda oynanacak maç 21.00'da başlayacak.
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçını 8 Haziran 2019 Cumartesi günü Fransa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyum'unda saat 21.45'te oynayacak
A Milli Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında ise 11 Haziran 2019 Salı günü İzlanda ile Reykjavik'in Laugardalsvöllur Stadyum'unda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.