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A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu

A Milli Takım'ın Euro 2020 öncesi yapacağı hazırlık maçlarının takvimi belli oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım'ın mesaisi 30 Mayıs Perşembe günü Antalya'da başlayacak.

13.05.2019 15:41 - Son Güncelleme: 13.05.2019 15:42
A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Yunanistan ve Özbekistan milli takımları ile hazırlık maçları yapacak.

A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu

Ay-yıldızlılar ilk olarak 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Yunanistan A Milli Takımı ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyum'undaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu

Milliler, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan ile oynayacak. Alanya Oba Stadyum'unda oynanacak maç 21.00'da başlayacak.

A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçını 8 Haziran 2019 Cumartesi günü Fransa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyum'unda saat 21.45'te oynayacak

A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu

A Milli Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında ise 11 Haziran 2019 Salı günü İzlanda ile Reykjavik'in Laugardalsvöllur Stadyum'unda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

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