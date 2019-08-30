A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Gökhan Akkan, Mert Çetin ve Abdülkadir Parmak ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildiler.

30.08.2019 21:15 - Son Güncelleme: 30.08.2019 21:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





