GaleriSpor

A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Gökhan Akkan, Mert Çetin ve Abdülkadir Parmak ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildiler.

30.08.2019 21:15 - Son Güncelleme: 30.08.2019 21:15
A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Mert Çetin ve Abdulkadir Parmak ilk kez A Milli Takım kadrosunda çağrılan isimler oldu. İşte A Milli Takım aday kadrosu.

A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçı aday kadrosu açıklandı

FEHMİ MERT GÜNOK - KALECİ

A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçı aday kadrosu açıklandı

GÖKHAN AKKAN - KALECİ

A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçı aday kadrosu açıklandı

SİNAN BOLAT - KALECİ

A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçı aday kadrosu açıklandı

UĞURCAN ÇAKIR - KALECİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Roma'dan Kolarov ile ilgili son dakika açıklaması! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Roma'dan Kolarov ile ilgili son dakika açıklaması! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?