A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş milli maçlar öncesinde basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş'in en çok dikkat çeken açıklaması ise Beşiktaş'ta fazla forma şansı tanımadığı Oğuzhan Özyakup'u, milli takıma çağırmasıyla ilgili olanı oldu. İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları.
Şenol Güneş basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
HEDEF FRANSA VE İZLANDA MAÇI
Konya'dan sonra İzlanda'ya gideceğiz. Her iki maçta da taraftarlarımızın sıcaklığını hissetmek istiyoruz. İki hazırlık maçında kadroya çağırıp oynatamadığımız, aynı zamanda yeni çağırdığmız arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Kampımız sezon sonu olduğu için fiziksel ve zihinsel yorgunluğun üst düzey olduğu zaman geldi. Yoğun bir maç trafikleri oldu, sevinen var üzülen var. Bunları bir potada eritmek zorundayız. Asıl hedefimiz İzlanda ve Fransa maçları olacak. Bu kadromuzla sınırlı değiliz. Eldeki oyuncularla en iyisini yapmak istiyoruz.
Birlikte hayal etmek, çalışmaya, mutlu ve umutlu olmaya ihtiyacımız var. Biz milli takımın sorumlusuyuz şu an, bize bir görev verdiler. Herkes sahip olduğu görevi en iyi şekilde yapacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği, hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Birlikte olursak başaramayacağımız hiç bir iş yok. Sabretmeyi ve çalışmayı bileceğiz. Türkiye büyük bir ülkedir, Beklentiye uygun davranacağız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Sevgi, saygı olacak. Aynı duyguyu paylaşacağız. Ayrımcılık olmayacak, oyuncuların özgürlüğü de sorumluluğu da olacak. Kulüplere, camialara saygı göstereceğiz, geçmişten dersler çıkaracağız. Tek vücut olacağız, tek nefes olacağız.
YENİ YÖNETİM GELİNCE...
Ben hala Beşiktaş ile görevi olan biri olarak burada görev yapıyorum... Bu anlaşma 1 Haziran'da geçerli. Eski yönetim ile devam ediyorum. Yeni yönetim gelecek. Gelecek dört yılı tekrar değerlendiririz. Bu zamana kadar kulüp antrenörlüğü yaptık. Milli takımın bir kadrosu var. Buna yeni oyuncular katılacak. Avrupa Şampiyonası'na geldiğimiz zaman birinci aşamayı tamamlayacağız. 10 seneye damga vurabileceğimizi düşünüyoruz.