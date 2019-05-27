A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi

Birlikte hayal etmek, çalışmaya, mutlu ve umutlu olmaya ihtiyacımız var. Biz milli takımın sorumlusuyuz şu an, bize bir görev verdiler. Herkes sahip olduğu görevi en iyi şekilde yapacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği, hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Birlikte olursak başaramayacağımız hiç bir iş yok. Sabretmeyi ve çalışmayı bileceğiz. Türkiye büyük bir ülkedir, Beklentiye uygun davranacağız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Sevgi, saygı olacak. Aynı duyguyu paylaşacağız. Ayrımcılık olmayacak, oyuncuların özgürlüğü de sorumluluğu da olacak. Kulüplere, camialara saygı göstereceğiz, geçmişten dersler çıkaracağız. Tek vücut olacağız, tek nefes olacağız.