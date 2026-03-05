Futbol dünyasının merakla beklediği turnuva öncesinde Dünya Kupası yer alma hakkı kazanan ülkeler de tek tek belli olmaya başladı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak ülkelerin listesi…
DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ ÜLKELER VAR?
◾AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - EV SAHİBİ
◾KANADA - EV SAHİBİ
◾MEKSİKA - EV SAHİBİ
◾AVUSTRALYA
◾SUUDİ ARABİSTAN
◾ÖZBEKİSTAN (Tarihte ilk kez Dünya Kupası'na katılacak)
◾CEZAYİR
◾JAPONYA
◾NORVEÇ
◾GÜNEY KORE
◾YEŞİL BURUN ADALARI
◾FİLDİŞİ SAHİLİ
◾SENEGAL
◾ARJANTİN
◾BREZİLYA
◾KOLOMBİYA
◾URUGUAY
◾İNGİLTERE
◾FRANSA
◾HIRVATİSTAN
◾İRAN
◾ÜRDÜN (Tarihte ilk kez Dünya Kupası'na katılacak)
◾KATAR
◾PORTEKİZ
◾GÜNEY AFRİKA
◾TUNUS
◾EKVADOR
◾PARAGUAY
◾YENİ ZELANDA
◾MISIR
◾GANA
◾FAS
◾HOLLANDA
◾ALMANYA
◾İSKOÇYA
◾İSPANYA
◾AVUSTURYA
◾İSVİÇRE
◾BELÇİKA
◾CURAÇAO
◾HAİTİ
