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2018-2019 sezonu ara transfer dönemi transferleri! İşte gelenler ve gidenler

2018-2019 Süper Lig sezonu, ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Özellikle ara transfer döneminin son iki günü birbiri ardında birçok transfer haberi taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir gibi takımlar, şampiyonlar yarışında ellerini kuvvetlendirdi. Ayrıca dünyadaki transfer hareketliliği uzun süre konuşuldu. Peki 2018-2019 ara transfer döneminde gelenler ve gidenler kimler? İşte 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde biten transferler...

01.02.2019 10:10 - Son Güncelleme: 01.02.2019 10:34
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi transferleri! İşte gelenler ve gidenler

Wilfried Bony

Swansea City > Al Arabi (Kiralık)

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi transferleri! İşte gelenler ve gidenler

Alen Halilovic

Milan > Standard Liege (Kiralık)

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi transferleri! İşte gelenler ve gidenler

Ganso

Sevilla > Fluminense

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi transferleri! İşte gelenler ve gidenler

Yacine Adli

PSG > Bordeaux

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi transferleri! İşte gelenler ve gidenler

Tolgay Arslan

Beşiktaş > Fenerbahçe

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2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi! İşte ara transfer döneminde yapılan transferler...