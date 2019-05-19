2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı.
19.05.2019 21:17
- Son Güncelleme: 19.05.2019 22:07
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da 66 puanla başladı. Sahadan üç puanla ayrılan şampiyonluk kupasının sahibi olacaktı.
Konuk Medipol Başakşehir, 17 dakikada Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Deplasman ekibinin attığı gol sonrası ortam gerildi.
Bajic 17'nci dakikada attığı golün ardından köşe bayrağının olduğu noktada taraftara doğru kayarak gol sevinci yaşarken, taraftarlar oyuncuya tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attılar.
Bu esnada tribünlerden atılan bir su pet şisesi Bajic'in başına isabet etti. Futbolcu bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalktı.