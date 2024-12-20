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Zehra Güneş mini elbisesiyle art arda paylaştı! Yorum yağdı: “Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim”

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edile ünlü voleybolcu, bu kez mini elbisesi ile verdiği havalı pozlarla çok konuşuldu. İltifat yağmuruna tutulan Güneş'e "Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim", "Manzaradan daha güzel" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 16:31 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 16:31
Zehra Güneş mini elbisesiyle art arda paylaştı! Yorum yağdı: Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Zehra Güneş mini elbisesiyle art arda paylaştı! Yorum yağdı: Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edile ünlü voleybolcu, bu kez mini elbisesi ile verdiği havalı pozlarla çok konuşuldu.

Zehra Güneş mini elbisesiyle art arda paylaştı! Yorum yağdı: Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim

Siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Güneş, Boğaz manzaralı pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Zehra Güneş mini elbisesiyle art arda paylaştı! Yorum yağdı: Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim

İltifat yağmuruna tutulan Güneş'e "Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim", "Manzaradan daha güzel" yorumları yapıldı.

Zehra Güneş mini elbisesiyle art arda paylaştı! Yorum yağdı: Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim

İşte Zehra Güneş'in o pozları...

Zehra Güneş mini elbisesiyle art arda paylaştı! Yorum yağdı: Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim

Zehra Güneş

Zehra Güneş mini elbisesiyle art arda paylaştı! Yorum yağdı: Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim

Zehra Güneş