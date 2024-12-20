Zehra Güneş mini elbisesiyle art arda paylaştı! Yorum yağdı: “Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim”

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edile ünlü voleybolcu, bu kez mini elbisesi ile verdiği havalı pozlarla çok konuşuldu.

Siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Güneş, Boğaz manzaralı pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

İltifat yağmuruna tutulan Güneş'e "Senden dolayı arkadaki güzelliği göremedim", "Manzaradan daha güzel" yorumları yapıldı.