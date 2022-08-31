Yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin bu kez Karadeniz'e gitti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı
Bugüne kadar sürekli yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin, hayatında ilk kez Karadeniz'e gitti. Trabzon'un doğası ve kültürel zenginliğinden çok etkileyen Miss Turkey 2018 birincisi, "Özellikle buranın insanlarının gerçekçi ve özgün yaşantısına hayran kaldım" dedi.
31.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 31.08.2022 06:58
İngiltere'de doğup büyüyen Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde ilk kez gittiği Karadeniz'e hayran kaldı.
2018 yılında Miss Turkey seçilen 22 yaşındaki model, İngiltere'de büyüdüğü için Türkiye ve Türk kültürüne uzak kaldı.
Bozuk Türkçe'sini geliştirmek için de dersler alan ünlü model, sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun isteğiyle Trabzon'a gitti.
Sümela Manastırı ve Trabzon'un dillere destan yaylalarını gezen ünlü model, "Bugüne dek dünyanın birçok yerini gezdim ama böyle güzellikler görmedim" dedi.