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Haberler Saklambaç Yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin bu kez Karadeniz'e gitti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin bu kez Karadeniz'e gitti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Bugüne kadar sürekli yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin, hayatında ilk kez Karadeniz'e gitti. Trabzon'un doğası ve kültürel zenginliğinden çok etkileyen Miss Turkey 2018 birincisi, "Özellikle buranın insanlarının gerçekçi ve özgün yaşantısına hayran kaldım" dedi.

31.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 31.08.2022 06:58
Yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin bu kez Karadeniz’e gitti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

İngiltere'de doğup büyüyen Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde ilk kez gittiği Karadeniz'e hayran kaldı.

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Yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin bu kez Karadeniz’e gitti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

2018 yılında Miss Turkey seçilen 22 yaşındaki model, İngiltere'de büyüdüğü için Türkiye ve Türk kültürüne uzak kaldı.

Yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin bu kez Karadeniz’e gitti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Bozuk Türkçe'sini geliştirmek için de dersler alan ünlü model, sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun isteğiyle Trabzon'a gitti.

Yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin bu kez Karadeniz’e gitti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Trabzon ile Galatasaray maçını seyreden Şevval Şahin, birkaç gününü de çevreyi gezmeye ayırdı.

Yurt dışı ve Bodrum gibi yerlerde tatil yapan Şevval Şahin bu kez Karadeniz’e gitti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Sümela Manastırı ve Trabzon'un dillere destan yaylalarını gezen ünlü model, "Bugüne dek dünyanın birçok yerini gezdim ama böyle güzellikler görmedim" dedi.

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