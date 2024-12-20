Yılmaz Morgül canlı yayında Ferdi Tayfur ile anısını anlatıp Tuğçe Tayfur’a ateş püskürdü! Sibel Can ve İbrahim Tatlıses’e sitem...

Sen babanla daha yakın zaman öncesinde babanın şarkılarından oluşan albüm yapmadın mı, sen sadece bu yüzden bile babanın yanında olmalısın. Baban ya senin canının parçası bu adam"

SİBEL CAN VE İBRAHİM TATLISES'E SİTEM!

Öte yandan annesinin vefat ettiği akşam yılbaşı olması nedeniyle sahneye çıktığını söyleyen Yılmaz Morgül, şöyle konuştu: "Annem vefat ettiğinden beri iki tane psikologdan tedavi görüyorum, mezar ziyareti yapamıyorum.

Bunun yanı sıra herkesin cenazesine koşan bir insanım. Benim en sevdiğim annelerinin cenazesinde yanlarında olduğum benim artık sanatçı ve insan olarak kabul etmediğim ünlüler oldu. Çok kırıldım.

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla teyze beni çok severdi. Onun cenazesinde ben vardım. Sibel Can'ın annesi öldüğünde yine ben vardım. Onlar gelmedi.