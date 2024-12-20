Yılmaz Morgül canlı yayında Ferdi Tayfur ile anısını anlatıp Tuğçe Tayfur’a ateş püskürdü! Sibel Can ve İbrahim Tatlıses’e sitem...

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, konuk olduğu bir programda hastanede tedavisi devam eden Ferdi Tayfur ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Aramızda Kalmasın programına katılan Yılmaz Morgül, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a da tepki gösterdi ve gözyaşlarını tutamadı.
Ferdi Tayfur ile anısını anlatan Yılmaz Morgül, şu ifadeleri kullandı: "1996 yılında şöhret olduğumda ilk Avrupa turnemde yanımda Ferdi Tayfur vardı.
Ona babamı çok küçük yaşta kaybettiğimi anlatmıştım. Her sabah kalkıyordu beni zorla kahvaltı yaptırıyordu. Gerçekten baba ama bu baba ruhlu bir adam bu"
TUĞÇE TAYFUR'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Morgül, açıklamasının devamında Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a işaret ederek şunları söyledi: "Yaşarken sen annenin babanın değerini nasıl bilmiyorsun? Annemi kaybettiğimden beri psikolojik tedavi görüyorum.
Sen babanla daha yakın zaman öncesinde babanın şarkılarından oluşan albüm yapmadın mı, sen sadece bu yüzden bile babanın yanında olmalısın. Baban ya senin canının parçası bu adam"
SİBEL CAN VE İBRAHİM TATLISES'E SİTEM!
Öte yandan annesinin vefat ettiği akşam yılbaşı olması nedeniyle sahneye çıktığını söyleyen Yılmaz Morgül, şöyle konuştu: "Annem vefat ettiğinden beri iki tane psikologdan tedavi görüyorum, mezar ziyareti yapamıyorum.
Bunun yanı sıra herkesin cenazesine koşan bir insanım. Benim en sevdiğim annelerinin cenazesinde yanlarında olduğum benim artık sanatçı ve insan olarak kabul etmediğim ünlüler oldu. Çok kırıldım.
İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla teyze beni çok severdi. Onun cenazesinde ben vardım. Sibel Can'ın annesi öldüğünde yine ben vardım. Onlar gelmedi.
Hülya Avşar'ın annesinin cenazesinde yine ben vardım. B.E. (Bülent Ersoy) diyorum çünkü ismini anmak istemiyorum. Onun da annesinin cenazesinde yine yanı başındaydım. Bu isimler bırakın annemin cenazesine gelmeyi beni telefonla bile aramadılar. Hiçbir şekilde karşılamak istemiyorum"