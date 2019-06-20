Prens Harry'nin saplantılı aşkı ortaya çıktı! Sosyal medya bu gerçekle çalkalanıyor: Onda prenses kumaşı var!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çapkın prensi Harry hakkında şok eden bir geçek ortaya çıktı. Ian Halperin, Oscarlı oyuncu Jennifer Aniston hakkında bir kitap çıkardı. Halperin'in kitabında ise Prens Harry'nin oyuncu Jennifer Aniston'a aşık olduğu yazıyordu. Kitapta yer alan bu bilgi, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Prens Harry'nin, oyuncu Jennifer Aniston hakkında, "Onda prenses kumaşı var!" sözleri ise büyük yankı uyandırdı. Peki Prens Harry'nin saplantılı bir şekilde aşık olduğu Jennifer Aniston kimdir?

20.06.2019 13:28 - Son Güncelleme: 20.06.2019 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





