Prens Harry'nin saplantılı aşkı ortaya çıktı! Sosyal medya bu gerçekle çalkalanıyor: Onda prenses kumaşı var!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çapkın prensi Harry hakkında şok eden bir geçek ortaya çıktı. Ian Halperin, Oscarlı oyuncu Jennifer Aniston hakkında bir kitap çıkardı. Halperin'in kitabında ise Prens Harry'nin oyuncu Jennifer Aniston'a aşık olduğu yazıyordu. Kitapta yer alan bu bilgi, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Prens Harry'nin, oyuncu Jennifer Aniston hakkında, "Onda prenses kumaşı var!" sözleri ise büyük yankı uyandırdı. Peki Prens Harry'nin saplantılı bir şekilde aşık olduğu Jennifer Aniston kimdir?
20.06.2019 13:28
- Son Güncelleme: 20.06.2019 13:28
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çapkın prensi Harry'nin Jennifer Aniston'a aşık olduğu ortaya çıktı. Oscarlı oyuncu Jennifer Aniston hakkında bir kitap çıkaran Ian Halperin'in bu iddiası ortalığı karıştırdı.
Yazdığı biyografilerle tanınan Halperin, Prens Harry'nin oyuncu Jennifer Aniston'a aşık olduğunu yazdı.
İngiltere tahtının altıncı varisi Harry, hakkında ortaya çıkan bir iddia ortalığı karıştırdı. Biyografi yazarlığı ile tanınan Ian Halperin, Jennifer Aniston hakkında bir kitap yazdı ve Prens Harry'nin 10 yıl önce güzel oyuncu Jennifer Aniston'a aşık olduğunu söyledi.
Bu iddiayı ortaya çıkaran ise New York Times çok satan kitaplar listesinin gedikli yazarlarından Ian Halperin, Jennifer Aniston hakkında Hollywood'un Sarışın Bombası adlı bir kitap çıkardı. Halperin, kitapta ise İngiltere Prensi Harry'nin Jennifer Aniston'a aşık olduğunu yazdı.
TELEFON NUMARASINI BULMUŞ VE...
Geçtiğimiz ay baba olan İngiliz kraliyetinin prensi, Aniston'ı uzun yıllar kendine takıntı haline getirmiş. Öyle ki telefon numarasını dahi bulup iletişime geçmiş.