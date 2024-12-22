Yapay zeka ile erkek hali oluşturulan Bergüzar Korel sosyal medyada olay oldu! Mesaj yağmuruna tutuldu

Bergüzar Korel, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Korel, gazetecileri görünce ayaküstü sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde telefonunun hacklendiğini zanneden Korel, "Whatsapp'a bir mesaj düştü, bir erkek ve yanında 'Bergüzar Korel yazıyor. Fotoğrafın üstünde de malımı mülkümü üzerine yaparım yazıyor.

Hacklendim sandım, bir sayfa da bunu repost yaptı. Ama yapay zeka ile beni erkek yapmışlar. Hiç anlamadım ilk başta... Kontrolü olmayan hiçbir şeye güvenmiyorum. Sosyal medya ve teknoloji çok güvenilir bir alan değil" diyerek güldü.

"EŞİTSİZLİK VARDI"

Demet Evgar'ın 'Altın Kelebek' gecesinde, "Mehmet Evgar olsaydım daha farklı olurdu" cümleleri hakkında da konuşan Korel, "Eşitsizlik 15 senedir var bence... Bütün dünyada bence kadınlar olarak hakkımızı aradığımız bir dönemdeyiz. Bizim setlerimizde de oldu.