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Yapay zeka ile erkek hali oluşturulan Bergüzar Korel sosyal medyada olay oldu! Mesaj yağmuruna tutuldu

Yapay zeka kullanılarak erkek hali oluşturulan güzel oyuncu Bergüzar Korel, "Malımı mülkümü üzerine yaparım" mesajlarıyla dolup taştığını söyledi. Ayrıca Korel, sosyal medyanın kendisini korkuttuğunu da sözlerine ekledi.

AYDIN HAMZA takvim.com.tr AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 07:02
Yapay zeka ile erkek hali oluşturulan Bergüzar Korel sosyal medyada olay oldu! Mesaj yağmuruna tutuldu

Bergüzar Korel, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Korel, gazetecileri görünce ayaküstü sohbet etti.

Yapay zeka ile erkek hali oluşturulan Bergüzar Korel sosyal medyada olay oldu! Mesaj yağmuruna tutuldu

Geçtiğimiz günlerde telefonunun hacklendiğini zanneden Korel, "Whatsapp'a bir mesaj düştü, bir erkek ve yanında 'Bergüzar Korel yazıyor. Fotoğrafın üstünde de malımı mülkümü üzerine yaparım yazıyor.

Yapay zeka ile erkek hali oluşturulan Bergüzar Korel sosyal medyada olay oldu! Mesaj yağmuruna tutuldu

Hacklendim sandım, bir sayfa da bunu repost yaptı. Ama yapay zeka ile beni erkek yapmışlar. Hiç anlamadım ilk başta... Kontrolü olmayan hiçbir şeye güvenmiyorum. Sosyal medya ve teknoloji çok güvenilir bir alan değil" diyerek güldü.

Yapay zeka ile erkek hali oluşturulan Bergüzar Korel sosyal medyada olay oldu! Mesaj yağmuruna tutuldu

"EŞİTSİZLİK VARDI"
Demet Evgar'ın 'Altın Kelebek' gecesinde, "Mehmet Evgar olsaydım daha farklı olurdu" cümleleri hakkında da konuşan Korel, "Eşitsizlik 15 senedir var bence... Bütün dünyada bence kadınlar olarak hakkımızı aradığımız bir dönemdeyiz. Bizim setlerimizde de oldu.

Yapay zeka ile erkek hali oluşturulan Bergüzar Korel sosyal medyada olay oldu! Mesaj yağmuruna tutuldu

Demet'e hak veriyorum. Karşılarında şimdi susmayan bir kitle var ve kadınlar olarak daha el eleyiz şimdi..." dedi.