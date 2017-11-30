Ünlülerin gerçek isimleri

'Dilimiz Kimliğimiz' isimli konferansta konuşan Doç. Dr. Mahir Kalfa, "Adlandırmalarda ciddi sıkıntılar var. Çocuklarımıza isim koyarken çok dikkat etmemiz lazım" dedi ve ekledi "Bir çocuğa Aleyna diye isim koyulur mu? Aleyna 'onun üzerine' demektir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye çocuklarımıza bilmeden isim koymamak gerekir" Doç. Dr Kalfa'nın genç şarkıcı Aleyna Tilki örneği ile gündeme getirdiği isimler konusundaki önem, ünlülerin gerçek isimlerini gündeme getirdi. Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları...