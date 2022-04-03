RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Saklambaç Uğur Akkuş'la boşanacağı iddia edilmişti! Ebru Şallı ailesini genişletmek için tüp bebek tedavisi...

Uğur Akkuş'la boşanacağı iddia edilmişti! Ebru Şallı ailesini genişletmek için tüp bebek tedavisi...

2020 yılında 'Ponçiğim' dediği 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yeniden anne olmak istiyor. 45 yaşındaki ünlü sunucu, tüp bebek tedavisi için özel bir hastanenin kapısını çaldı.

Doğan Savaş
03.04.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.04.2022 06:55
Uğur Akkuş’la boşanacağı iddia edilmişti! Ebru Şallı ailesini genişletmek için tüp bebek tedavisi...

Yaşadığı evlat acısıyla yürekleri parçalayan Ebru Şallı, yeniden anne olmaya karar verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uğur Akkuş’la boşanacağı iddia edilmişti! Ebru Şallı ailesini genişletmek için tüp bebek tedavisi...

Boşanacağı iddia edilen Uğur Akkuş'la evliliği dolu dizgin devam eden Şallı, tüp bebek yapmak için kolları sıvadı.

Uğur Akkuş’la boşanacağı iddia edilmişti! Ebru Şallı ailesini genişletmek için tüp bebek tedavisi...

Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı daha 10 yaşındayken 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle kaybeden Şallı, o günden beri 'Ponçiğim' dediği oğlunu hiç unutmadı.

Uğur Akkuş’la boşanacağı iddia edilmişti! Ebru Şallı ailesini genişletmek için tüp bebek tedavisi...

Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen ve hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını ifade eden Şallı, yaşadığı zorlu süreçte bir an olsun kendisini yalnız bırakmayan eşi Uğur Akkuş'la ailesini genişletmeye karar verdi.

Uğur Akkuş’la boşanacağı iddia edilmişti! Ebru Şallı ailesini genişletmek için tüp bebek tedavisi...

'ANNE OLABİLİRSİN'
Bir kez daha anne olmak isteyen Ebru Şallı, Maslak'ta özel bir hasteneyle tüp bebek tedavisi için görüştü.

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