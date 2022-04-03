Uğur Akkuş’la boşanacağı iddia edilmişti! Ebru Şallı ailesini genişletmek için tüp bebek tedavisi...

Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen ve hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını ifade eden Şallı, yaşadığı zorlu süreçte bir an olsun kendisini yalnız bırakmayan eşi Uğur Akkuş'la ailesini genişletmeye karar verdi.