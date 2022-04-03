Uğur Akkuş'la boşanacağı iddia edilmişti! Ebru Şallı ailesini genişletmek için tüp bebek tedavisi...
2020 yılında 'Ponçiğim' dediği 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yeniden anne olmak istiyor. 45 yaşındaki ünlü sunucu, tüp bebek tedavisi için özel bir hastanenin kapısını çaldı.
03.04.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.04.2022 06:55
Boşanacağı iddia edilen Uğur Akkuş'la evliliği dolu dizgin devam eden Şallı, tüp bebek yapmak için kolları sıvadı.
Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen ve hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını ifade eden Şallı, yaşadığı zorlu süreçte bir an olsun kendisini yalnız bırakmayan eşi Uğur Akkuş'la ailesini genişletmeye karar verdi.
'ANNE OLABİLİRSİN'
Bir kez daha anne olmak isteyen Ebru Şallı, Maslak'ta özel bir hasteneyle tüp bebek tedavisi için görüştü.