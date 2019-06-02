Hıncal Uluç'tan Hande Ataizi gerçeği: Eroin gibi bir bağımlılık...

- Estetik meselesinde iş orada kalmıyor, artık bir çılgınlıktan bahsediliyor.

- Mesele şu, anlatayım: Handa Ataizi bizim kızımız Alkent'ten, arkadaşım. Bir gün bana "Prof. Dr. Onur Erol senin arkadaşınmış, beni ona götür müsün?' dedi. Şaşırdım ama ısrar edince gittik Onur Hoca'ya. "Hocam" dedi "İki yerimden memnun değilim. Burnumdan ve göğüslerimden." Onur Hoca burnunun fotoğrafını çekti bilgisayara koydu. "Şimdi nasıl bir değişiklik istiyorsun?" diye sordu. Onun istediği şekilde burnunun şeklini, yüzünde nasıl durduğunu bilgisayarda gördük. Onur Hoca Hande'ye "Bak şimdi ameliyatsız halin, bu halinden daha mı güzel" dedi. "Evet" dedi Hande... Onur Hoca "Kusura bakma ben bu buruna dokunamam, mesleğime ihanet edemem. Çok güzel ve yüzünüze çok yakışan burnunuz var" dedi. Sonra göğüslere geldik. Biraz daha büyük istiyor. Çekti yine fotoğrafını, koydu bilgisayara. Sonra da "Bu göğüsler vücut ölçüleriz için harikulade. Sizin herhangi bir estetik müdahaleye ihtiyacınız yok" dedi.