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Türkiye'nin konuştuğu aşk hikayesi! Mecklenburg Prensi Alexander’la evlenen Hande Macit ilk röportajını TAKVİM'e verdi

Hande Macit, Hollanda'ya okumaya gitti. Mecklenburg Prensi Alexander'la tanışıp evlendi. Türkiye'nin konuştuğu aşk hikayesiyle ilgili ilk röportajı TAKVİM'e verdi: Görür görmez aşık oldum! Prens olduğunu söylediğinde ise şok yaşadım.

25.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 25.09.2022 06:58
Türkiye’nin konuştuğu aşk hikayesi! Mecklenburg Prensi Alexander’la evlenen Hande Macit ilk röpartajını TAKVİM’e verdi

Mersinli Hande Macit, 2018'de gittiği Rotterdam'da ekonomi eğitimi aldı. 2019'da ise gittiği bir eğlencede, Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg'la tanıştı! 17 Eylül'de yapılan düğünün ardından Düşes unvanını aldı. Türkiye'nin konuştuğu Prenses, peri masalını andıran aşk hikayesini TAKVİM'e anlattı. Merak edilen soruları yanıtladı...

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Türkiye’nin konuştuğu aşk hikayesi! Mecklenburg Prensi Alexander’la evlenen Hande Macit ilk röpartajını TAKVİM’e verdi

Eğlencede, Alexander'la göz göze geldik. Çok etkilendim ancak utandığım için konuşamamıştım. Sonra Alexander yanıma geldi. Sohbetimiz başlayınca kendisine aşık oldum.

Türkiye’nin konuştuğu aşk hikayesi! Mecklenburg Prensi Alexander’la evlenen Hande Macit ilk röpartajını TAKVİM’e verdi

Prens olduğunu tanıştıktan 2 hafta sonra öğrendim ve çok şaşırdım. Ailemle paylaşıp fikirlerini aldım.

Türkiye’nin konuştuğu aşk hikayesi! Mecklenburg Prensi Alexander’la evlenen Hande Macit ilk röpartajını TAKVİM’e verdi

Evlenme teklifini Rotterdam'da aldım. Yüzüğü kendisi tasarladığı için görmüştüm. O yüzden teklif sürpriz olmadı.

Türkiye’nin konuştuğu aşk hikayesi! Mecklenburg Prensi Alexander’la evlenen Hande Macit ilk röpartajını TAKVİM’e verdi

Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu.

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