Türkiye'nin konuştuğu aşk hikayesi! Mecklenburg Prensi Alexander’la evlenen Hande Macit ilk röportajını TAKVİM'e verdi
Hande Macit, Hollanda'ya okumaya gitti. Mecklenburg Prensi Alexander'la tanışıp evlendi. Türkiye'nin konuştuğu aşk hikayesiyle ilgili ilk röportajı TAKVİM'e verdi: Görür görmez aşık oldum! Prens olduğunu söylediğinde ise şok yaşadım.
25.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 25.09.2022 06:58
Mersinli Hande Macit, 2018'de gittiği Rotterdam'da ekonomi eğitimi aldı. 2019'da ise gittiği bir eğlencede, Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg'la tanıştı! 17 Eylül'de yapılan düğünün ardından Düşes unvanını aldı. Türkiye'nin konuştuğu Prenses, peri masalını andıran aşk hikayesini TAKVİM'e anlattı. Merak edilen soruları yanıtladı...
Evlenme teklifini Rotterdam'da aldım. Yüzüğü kendisi tasarladığı için görmüştüm. O yüzden teklif sürpriz olmadı.