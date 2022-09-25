Türkiye'nin konuştuğu aşk hikayesi! Mecklenburg Prensi Alexander’la evlenen Hande Macit ilk röportajını TAKVİM'e verdi

Mersinli Hande Macit, 2018'de gittiği Rotterdam'da ekonomi eğitimi aldı. 2019'da ise gittiği bir eğlencede, Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg'la tanıştı! 17 Eylül'de yapılan düğünün ardından Düşes unvanını aldı. Türkiye'nin konuştuğu Prenses, peri masalını andıran aşk hikayesini TAKVİM'e anlattı. Merak edilen soruları yanıtladı...