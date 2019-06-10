Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bebeklerini ilk kez gösterdi! İşte çocukları...

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, 1 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Efehan ismini verdikleri oğullarını sır gibi saklayan ünlü çift nihayet çocuklarının yüzünü gösterdi. Almeda Abazi'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte başta Tolgan Sayışman ve Almeda Abazi olmak üzere ünlülerin çocukları.

10.06.2019 11:07 - Son Güncelleme: 10.06.2019 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





