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Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bebeklerini ilk kez gösterdi! İşte çocukları...

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, 1 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Efehan ismini verdikleri oğullarını sır gibi saklayan ünlü çift nihayet çocuklarının yüzünü gösterdi. Almeda Abazi'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte başta Tolgan Sayışman ve Almeda Abazi olmak üzere ünlülerin çocukları.

10.06.2019 11:07 - Son Güncelleme: 10.06.2019 11:19
Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bebeklerini ilk kez gösterdi! İşte çocukları...

Tolgahan Sayışman ile Arnavutluk güzeli Almeda Abazi'nin, bir ay önce dünyaya gelen oğulları Efehan nihayet ortaya çıktı. İşte Tolgahan Sayışma ve Almeda Abazi'nin çocukları.

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bebeklerini ilk kez gösterdi! İşte çocukları...

CÜNEYT ARKIN'IN HİÇ GÖRÜŞMEDİĞİ KIZI ORTAYA ÇIKTI

Cüneyt Arkın, ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yapmış, çiftin 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları olmuştu. Arkın ve Mocan bir süre sonra ayrılınca, şimdi 47 yaşında olan Filiz Canlı'nın da babasıyla ilişkisi kesildi.

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bebeklerini ilk kez gösterdi! İşte çocukları...

İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bebeklerini ilk kez gösterdi! İşte çocukları...

Defne Canlı

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bebeklerini ilk kez gösterdi! İşte çocukları...

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.

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