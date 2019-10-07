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Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yüzük şov yaptı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı...

Bülent Ersoy, önceki akşamki konserinde yüzük şov yaptı. Giyim kuşama servet harcayan Diva, sahne kostümüyle de kural bozmadı. İşte detaylar ve 7 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

07.10.2019 07:59 - Son Güncelleme: 07.10.2019 08:00
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yüzük şov yaptı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı...

Bülent Ersoy, önceki akşamki konserinde yüzük şov yaptı. İşte detaylar ve 7 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yüzük şov yaptı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı...

YÜZÜK ŞOV!
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam sahne aldığı Günay Restaurant'ta şov yaptı. Ünlü sanatçı, sahneye kendisi için özel olarak yapılan deve tüyünden koltukla çıktı.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yüzük şov yaptı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı...

Giyim kuşama servet harcayan Diva, sahne kostümüyle de kural bozmadı. Swarovski taşlı bir elbise giyen Ersoy'un parmağını da 100 bin dolarlık dev bir yüzük süsledi.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yüzük şov yaptı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı...

MİAMİCAN
Konseri izleyen ikoncan Süreyya Yalçın'la eşi Ozan Baran, Diva'yı Miami'ye davet etti.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yüzük şov yaptı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı...

SÖZLERİMİ GERİ ALAMAM
Şehirli kadın, çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor" sözleriyle tepki çeken Kıraç, "Geri vites yapmam" dedi. Önceki akşam Kıbrıs'taki Concorde Otel'de sahne alan ünlü rockçı, "Söylediklerimin arkasındayım" deyip ekledi: "Yanlış bir şey söylemedim. Ben 'Evliliklerin yüzde 60'ı bitiyor, bunda erkek kadar kadın da suçlu dedim."

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