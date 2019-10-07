Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yüzük şov yaptı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı...

SÖZLERİMİ GERİ ALAMAM

Şehirli kadın, çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor" sözleriyle tepki çeken Kıraç, "Geri vites yapmam" dedi. Önceki akşam Kıbrıs'taki Concorde Otel'de sahne alan ünlü rockçı, "Söylediklerimin arkasındayım" deyip ekledi: "Yanlış bir şey söylemedim. Ben 'Evliliklerin yüzde 60'ı bitiyor, bunda erkek kadar kadın da suçlu dedim."