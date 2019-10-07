Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy yüzük şov yaptı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı...
Bülent Ersoy, önceki akşamki konserinde yüzük şov yaptı. Giyim kuşama servet harcayan Diva, sahne kostümüyle de kural bozmadı. İşte detaylar ve 7 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
07.10.2019 07:59
- Son Güncelleme: 07.10.2019 08:00
SÖZLERİMİ GERİ ALAMAM
Şehirli kadın, çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor" sözleriyle tepki çeken Kıraç, "Geri vites yapmam" dedi. Önceki akşam Kıbrıs'taki Concorde Otel'de sahne alan ünlü rockçı, "Söylediklerimin arkasındayım" deyip ekledi: "Yanlış bir şey söylemedim. Ben 'Evliliklerin yüzde 60'ı bitiyor, bunda erkek kadar kadın da suçlu dedim."
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