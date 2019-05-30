Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan olay yaratacak fotoğraf! Bu kez "yok artık" dedirtti
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ'un yıllar önceki fotoğraflarıyla olay yarattı. Pınar Altuğ ATV ile Türk halkının evine giren rekortmen diziyle en sevilen oyuncular arasına girdi. Çocuklar Duymasın dizisinde sergilemiş olduğu samimi tavırla milyonlarca izleyicinin gönlünde taht kurdu. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un "yok artık" diyeceğiniz olay fotoğrafları...
30.05.2019 08:34
- Son Güncelleme: 30.05.2019 08:39
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