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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan olay yaratacak fotoğraf! Bu kez "yok artık" dedirtti

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ'un yıllar önceki fotoğraflarıyla olay yarattı. Pınar Altuğ ATV ile Türk halkının evine giren rekortmen diziyle en sevilen oyuncular arasına girdi. Çocuklar Duymasın dizisinde sergilemiş olduğu samimi tavırla milyonlarca izleyicinin gönlünde taht kurdu. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un "yok artık" diyeceğiniz olay fotoğrafları...

30.05.2019 08:34 - Son Güncelleme: 30.05.2019 08:39
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan olay yaratacak fotoğraf! Bu kez yok artık dedirtti

Çocuklar Duymasın dizisi ile yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyle herkesi şaşırtıyor. Geçmişteki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Pınar Altuğ yine olay yarattı. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan olay yaratacak fotoğraf! Bu kez yok artık dedirtti

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ ŞAŞIRTIYOR

İlk olarak Hilal Altınbilek'ten başlayalım. Hilal Altınbilek'in değişimi inanılır gibi değil.

HİLAL ALTINBİLEK

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan olay yaratacak fotoğraf! Bu kez yok artık dedirtti

YASEMİN ÖZİLHAN

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan olay yaratacak fotoğraf! Bu kez yok artık dedirtti

DEMET ÖZDEMİR

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan olay yaratacak fotoğraf! Bu kez yok artık dedirtti

ZARA

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