Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul evlilikten kaçıyor! Meğer sevgilisi ile Kıvanç Tatlıtuğ -Başak Dizer çifti gibi olmak istiyormuş...

Evliliğe sıcak bakmayan ve 7 yıldır Kayla Manukyan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Kayla Manukyan ile Kıvanç Tatlıtuğ -Başak Dizer çifti gibi olmak isteyen Çağlar Ertuğrul, evlenip boşanan arkadaşlarına seslendi. Çağlar Ertuğrul, "Bakın altın ne kadar oldu. Ben anlamam, geri istiyorum altınlarımı..." diyerek herkesi güldürdü.