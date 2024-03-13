Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul evlilikten kaçıyor! Meğer sevgilisi ile Kıvanç Tatlıtuğ -Başak Dizer çifti gibi olmak istiyormuş...

Evliliğe sıcak bakmayan ve 7 yıldır Kayla Manukyan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Kayla Manukyan ile Kıvanç Tatlıtuğ -Başak Dizer çifti gibi olmak isteyen Çağlar Ertuğrul, evlenip boşanan arkadaşlarına seslendi. Çağlar Ertuğrul, "Bakın altın ne kadar oldu. Ben anlamam, geri istiyorum altınlarımı..." diyerek herkesi güldürdü.
Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz gün Ahmet Mümtaz Taylan'nın programına konuk olmuştu.
Kalya Manukyan ile mutlu bir ilişki yaşayan Etuğrul, "Sevgilimle sette tanıştık, o bir stil danışmanı... Biz de Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik.
Neredeyse 7 yıl olacak. Sürekli soruyorlar ne zaman evleneceğimizi... Bir kere pahalı her şey dedim, çok ciddiye aldılar. Düğüne gidiyorsunuz altın takıyorsunuz, 2 sene sonra boşanıyorlar, 'altınımı geri ver' demek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.