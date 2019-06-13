Emine Ün'ün kızı Duru'yu görenler hayret etti! Yok böyle benzerlik

'Canısı' dendiğinde İbrahim Erkal ile birlikte akla gelen diğer bir isim hiç kuşkusuz Emine Ün. Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan Emine Ün daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Son halini sadece Instagram hesabından görebiliyoruz. Sosyal medyayı aktif kullanan Emine Ün, kızı Duru ile fotoğraf paylaştı ve anne-kızın benzerlikleri ağızları açık bıraktı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru'nun son hali.

13.06.2019 13:04 - Son Güncelleme: 13.06.2019 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





