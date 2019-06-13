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Emine Ün'ün kızı Duru'yu görenler hayret etti! Yok böyle benzerlik

'Canısı' dendiğinde İbrahim Erkal ile birlikte akla gelen diğer bir isim hiç kuşkusuz Emine Ün. Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan Emine Ün daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Son halini sadece Instagram hesabından görebiliyoruz. Sosyal medyayı aktif kullanan Emine Ün, kızı Duru ile fotoğraf paylaştı ve anne-kızın benzerlikleri ağızları açık bıraktı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru'nun son hali.

13.06.2019 13:04 - Son Güncelleme: 13.06.2019 13:18
Emine Ün'ün kızı Duru'yu görenler hayret etti! Yok böyle benzerlik

Bir döneme damgasını vuran isimlerden biriydi Emine Ün. Daha sonra evlendi ve her yerden elini eteğini çekti.

Emine Ün'ün kızı Duru'yu görenler hayret etti! Yok böyle benzerlik

İlk evliliğinden olan kızı Duru şimdilerde sosyal medyayı sallıyor. Annesinin boyuna yetişen Duru'nun, annesine tıpa tıp benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız.

Emine Ün'ün kızı Duru'yu görenler hayret etti! Yok böyle benzerlik

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Emine Ün'ün kızı Duru'yu görenler hayret etti! Yok böyle benzerlik
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT
Emine Ün'ün kızı Duru'yu görenler hayret etti! Yok böyle benzerlik

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