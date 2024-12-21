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Sibel Can dar kesim sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düştü! “Ablacığım bunca tecrübeye bu rüküşlük...”

Kariyeri, özel hayatı, sahne şovları derken yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Sibel Can, son olarak sahne kostümüyle gündeme geldi. Dar kesim yeşil elbisesiyle sahne alan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Can, hem kostümü hem de kilolarıyla dikkat çekerken sosyal medyanın diline düştü. İşte Sibel Can'ın çok konuşulan sahne görüntüleri...

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 17:10
Sibel Can dar kesim sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düştü! Ablacığım bunca tecrübeye bu rüküşlük...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, kariyeri, özel hayatı ve sahne şovlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Can, son dönemlerde ise sahne kostümleriyle çok konuşuldu.

Sibel Can dar kesim sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düştü! Ablacığım bunca tecrübeye bu rüküşlük...

Önceki akşam bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, giydiği kıyafetle yine gündem oldu. Dar kesim yeşil elbisesiyle sahne alan ünlü şarkıcının konser görüntüleri sosyal medyaya düşünce olanlar oldu.

Sibel Can dar kesim sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düştü! Ablacığım bunca tecrübeye bu rüküşlük...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Sibel Can'ın sahne tarzına yorumda bulunarak ünlü şarkıcıyı rüküş bulduklarını dile getirdi.

Sibel Can dar kesim sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düştü! Ablacığım bunca tecrübeye bu rüküşlük...

Öte yandan Sibel Can'ın son hali de çok konuşuldu. Can için "Ve Sibel Can'ın meşhur kiloları geri döner", "Sibel Can'la ikimiz bu kilo işini aşamadık" yorumları yapıldı.

Sibel Can dar kesim sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düştü! Ablacığım bunca tecrübeye bu rüküşlük...

İşte Sibel Can'ın çok konuşulan sahne görüntüleri...