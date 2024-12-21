Sibel Can dar kesim sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düştü! “Ablacığım bunca tecrübeye bu rüküşlük...”

Ünlü şarkıcı Sibel Can, kariyeri, özel hayatı ve sahne şovlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Can, son dönemlerde ise sahne kostümleriyle çok konuşuldu.

Önceki akşam bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, giydiği kıyafetle yine gündem oldu. Dar kesim yeşil elbisesiyle sahne alan ünlü şarkıcının konser görüntüleri sosyal medyaya düşünce olanlar oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Sibel Can'ın sahne tarzına yorumda bulunarak ünlü şarkıcıyı rüküş bulduklarını dile getirdi.

Öte yandan Sibel Can'ın son hali de çok konuşuldu. Can için "Ve Sibel Can'ın meşhur kiloları geri döner", "Sibel Can'la ikimiz bu kilo işini aşamadık" yorumları yapıldı.