Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz sessizliğe büründü! Necla Karahalil ile aşka yelken açmıştı...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Özel hayatıyla adından sıkça adından söz ettiriyor. Eski eşi Ahu Yağtu'dan bir oğlu olan Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya derken ilişkileri uzun süre konuşulmuştu. Son olarak Necla Karahalil ile yeni bir aşka yelken açan Yılmaz, o sorular karşısında sessizliğe büründü...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Eski eşi Ahu Yağtu'nun yanı sıra Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile ilişkisi uzun süre konuşuldu. Bir süredir ise adı herhangi bir aşk dedikodularına karışmıyordu.
Ancak Yılmaz, Sarıkaya'dan sonra yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne serdi.
Cem Yılmaz gönlünü, bu kez pilates eğitmeni Necla Karahalil'e kaptırdı.