Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!
Özcan Deniz, konser için Kıbrıs'a giderken ailesini yanında götürüp tatil yapmayı planladı. Oğlu Kuzey ile ilk kez tatil yapacak olan sanatçı, otelde rahatsız edilmemek için üst düzey önlemler istedi. İstekleriyle şaşırtan Deniz pes dedirtti. Oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan sanatçı, adaya adeta çıkarma yapacak.
13.06.2019 13:06
- Son Güncelleme: 13.06.2019 13:06
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Ailesinin yanı sıra tatile oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan Deniz, her bir bakıcı için ayrı ayrı odalar tahsis edilmesini istedi. Deniz, üç günlük tatilde kendisi ve ailesi için özel menü hazırlanmasını arzu etti. Tamamen organik beslenen Feyza Deniz için günler öncesinden menü hazırlığına başlandı.
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