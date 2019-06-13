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Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!

Özcan Deniz, konser için Kıbrıs'a giderken ailesini yanında götürüp tatil yapmayı planladı. Oğlu Kuzey ile ilk kez tatil yapacak olan sanatçı, otelde rahatsız edilmemek için üst düzey önlemler istedi. İstekleriyle şaşırtan Deniz pes dedirtti. Oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan sanatçı, adaya adeta çıkarma yapacak.

13.06.2019 13:06 - Son Güncelleme: 13.06.2019 13:06
Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!

Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, istekleriyle şaşırttı. 29 Haziran'da Elexus Hotel'de konser verecek olan ünlü sanatçı; eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek.

Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!

Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi. Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var…

Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!

KATI KAPATTIRDI

Ünlü sanatçının eşi Feyza Deniz için de tamamen organik ürünlerden oluşan bir menü hazırlandı. Özcan Deniz hayranlarının ünlü sanatçıyla aynı katta konaklamak istemesi üzerine otel yönetimi, Deniz'in bulunduğu kattaki 16 odayı kapattı.

Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!

Otel yönetimi, bunun için de 90 bin lira zararı göze aldı. Oğluyla ilk kez tatile çıkacak olan şarkıcı ise rahatsız edilmemeleri için otel yönetimini uyardı. Şarkıcının güvenliği için de 3 gün boyunca odasının kapısında özel korumalar nöbet tutacak.

Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!

YOK BÖYLE İSTEK LİSTESİ

Ailesinin yanı sıra tatile oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan Deniz, her bir bakıcı için ayrı ayrı odalar tahsis edilmesini istedi. Deniz, üç günlük tatilde kendisi ve ailesi için özel menü hazırlanmasını arzu etti. Tamamen organik beslenen Feyza Deniz için günler öncesinden menü hazırlığına başlandı.

Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!
Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!
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