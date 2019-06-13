Özcan Deniz oğluyla ilk tatilini Kıbrıs'ta yapacak! Özcan Deniz'in tatil için istekleri ise pes dedirtti!

YOK BÖYLE İSTEK LİSTESİ

Ailesinin yanı sıra tatile oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan Deniz, her bir bakıcı için ayrı ayrı odalar tahsis edilmesini istedi. Deniz, üç günlük tatilde kendisi ve ailesi için özel menü hazırlanmasını arzu etti. Tamamen organik beslenen Feyza Deniz için günler öncesinden menü hazırlığına başlandı.