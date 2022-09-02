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Serenay Sarıkaya Mikanos'u hem paylaşımıyla hem de yatırımıyla salladı! 300 bin Euro'ya...

Serveti 6 milyon doları bulan Serenay Sarıkaya, yatırımlarına hız verdi. 30 yaşındaki güzel, Assos'tan aldığı birçok arazinin ardından şimdi de yaz başından beri tatil yaptığı "Rüzgarlar Adası" olarak bilinen Mikanos'tan 300 bin Euro'ya ev aldı...

02.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 02.09.2022 06:58
Serenay Sarıkaya Mikanos’u hem paylaşımıyla hem de yatırımıyla salladı! 300 bin Euro’ya...

Geçtiğimiz günlerde 'celebsrevealed.com' sitesinin yaptığı araştırmaya göre serveti 6 milyon doları bulan Serenay Sarıkaya, yatırımlarına hız verdi.

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Serenay Sarıkaya Mikanos’u hem paylaşımıyla hem de yatırımıyla salladı! 300 bin Euro’ya...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan Assos'tan birçok arazi aldığı ve cebinden milyonlarca TL çıktığı söylenen güzel oyuncu, yaz başından beri bulunduğu Mikanos'u da es geçmedi.

Serenay Sarıkaya Mikanos’u hem paylaşımıyla hem de yatırımıyla salladı! 300 bin Euro’ya...

Sevgilisi Umut Evirgen'in İstanbul'a dönmesiyle takma adı "Rüzgarlar Adası" olan Mikanos'ta arkadaşıyla kalmaya devam eden Serenay Sarıkaya, konakladığı eve aylık 20 bin Euro yani yaklaşık 365 bin TL kira ödüyordu.

Serenay Sarıkaya Mikanos’u hem paylaşımıyla hem de yatırımıyla salladı! 300 bin Euro’ya...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ
Evin yan tarafından eski bir villanın 300 bin Euro'ya yani yaklaşık 5 milyon 470 bin TL'ye satılık olduğunu duyan güzel oyuncu, çok sevdiği adadan ev sahibi olmak için kolları sıvadı.

Serenay Sarıkaya Mikanos’u hem paylaşımıyla hem de yatırımıyla salladı! 300 bin Euro’ya...

Böylece 30 yaşındaki güzel oyuncu, İstanbul ve Ege'nin birçok yerinden sonra yurt dışına da ilk yatırımını yapmış oluyor.

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