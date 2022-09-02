Serenay Sarıkaya Mikanos'u hem paylaşımıyla hem de yatırımıyla salladı! 300 bin Euro'ya...
Serveti 6 milyon doları bulan Serenay Sarıkaya, yatırımlarına hız verdi. 30 yaşındaki güzel, Assos'tan aldığı birçok arazinin ardından şimdi de yaz başından beri tatil yaptığı "Rüzgarlar Adası" olarak bilinen Mikanos'tan 300 bin Euro'ya ev aldı...
02.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 02.09.2022 06:58
Geçtiğimiz günlerde 'celebsrevealed.com' sitesinin yaptığı araştırmaya göre serveti 6 milyon doları bulan Serenay Sarıkaya, yatırımlarına hız verdi.
Sevgilisi Umut Evirgen'in İstanbul'a dönmesiyle takma adı "Rüzgarlar Adası" olan Mikanos'ta arkadaşıyla kalmaya devam eden Serenay Sarıkaya, konakladığı eve aylık 20 bin Euro yani yaklaşık 365 bin TL kira ödüyordu.