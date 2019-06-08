TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti

TRT ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip etmeye devam ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad yıllar sonraki haliyle herkesi şok etti. Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır. Peki TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir? İşte tüm detaylar

08.06.2019 12:34 - Son Güncelleme: 08.06.2019 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





