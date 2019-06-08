GaleriMagazin

TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti

TRT ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip etmeye devam ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor. Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad yıllar sonraki haliyle herkesi şok etti. Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır. Peki TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir? İşte tüm detaylar

08.06.2019 12:34 - Son Güncelleme: 08.06.2019 12:35
TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti

TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti. Trt ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip etmeye devam ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor.

TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti

Özlem Türkad Kimdir?

Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır.

TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti

Şimdiye kadar birçok TV dizisinde roller alan Türkad, ilk kez 2000 yılında "7 Numara" diziyle TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır. 5 sezon boyunca rol aldığı "Seksenler" dizisinde, Rasim Öztekin'in eşi olan "Rukiye" karakteri ile büyük beğeni almış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. 2003 yılında, ilk kez "Giz" adlı sinema filmiyle beyaz perdeye adım atmıştır.

TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti

Rol Aldığı Dizi Filmler

2018 – Kocaman Ailem
2012 – 2014 – Seksenler (Rukiye-5 Sezon)
2010 – Yerden Yüksek (Ferahnaz)
2009 – Sıkı Dostlar
2009 – Kahve Bahane
2009 – Haneler (Özlem)
2008 – Üvey Aile (Binnaz)
2006 – Esir Kalpler (Emine)
2005 – Tadımız Kaçmasın (Tülay Baklagiller)
2005 – Ters Köşe
2005 – Çeşm-i Bülbül (TV filmi)
2002 – Havada Bulut (Bayram)
2000 – 7 Numara (Asiye)

TRT'nin efsane Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad kimdir son hali herkesi şok etti

Trt ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip etmeye devam ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlundan anlamlı mesaj
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlundan anlamlı mesaj