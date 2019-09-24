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'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman Vadi Açıkhava'yı salladı! Sahne kostümü dikkat çekti...

Önceki akşam Vadi Açıkhava'da konser veren Öykü Gürman'a 'Sen Anlat Karadeniz' fanları, 'Asiye Reis' diye tezahürat yaptı. Gürman'ın sahne kostümü dikkat çekiciydi. İşte detaylar ve 24 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

24.09.2019 07:57 - Son Güncelleme: 24.09.2019 07:57
'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman Vadi Açıkhava'yı salladı! Sahne kostümü dikkat çekti...

Öykü Gürman'a 'Sen Anlat Karadeniz' fanları, 'Asiye Reis' diye tezahürat yaptı. Gürman'ın sahne kostümü dikkat çekiciydi. İşte detaylar ve 24 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman Vadi Açıkhava'yı salladı! Sahne kostümü dikkat çekti...

ASİYE REİS SAHNEDE
ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, önceki akşam 'U. S. Polo ASSN. Açıkhava Konserleri' kapsamında Vadi Açıkhava'da konser verdi. 4 bin kişinin soğuğa rağmen beklediği Gürman, herkesi mest etti. Güzel sanatçı, 'Sen Anlat Karadeniz'de seslendirdiği 'Ah Bu Sevdaluk' ve 'Oy Beni Vurun Vurun' türkülerini söyleyerek büyük alkış aldı. El dokuması keşanla (Karadeniz omuz örtüsü) şarkı söyleyen Gürman'a "Asiye Reis" tezahüratları yapıldı.

'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman Vadi Açıkhava'yı salladı! Sahne kostümü dikkat çekti...

Gürman, Yelda Aslan imzalı siyah tulumu ve 4 metrelik eteği ile oldukça şıktı.

'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman Vadi Açıkhava'yı salladı! Sahne kostümü dikkat çekti...

HANGAR KAPATTI
Funda Arar, 27 Eylül'deki Vadi Açıkhava konserinin hazırlıklarına başladı. Konser için 42 kişilik bir ekiple çalışan Arar, provalarını tam kadro yapmak isteyince çareyi iki gün için hangar kiralamakta buldu.

'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman Vadi Açıkhava'yı salladı! Sahne kostümü dikkat çekti...

CECELİ İZDİHAMI
Yakın zamanda Bilal Sonses imzalı bir single çıkarmaya hazırlanan Mustafa Ceceli, Muğla-Kavaklıdere'deki amfi tiyatroda konser verdi. Yoğun ilgi gören konseri 10 bin kişi izledi. İki bin Ceceli hayranı da izdihamdan dolayı içeri alınamadı.

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