'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman Vadi Açıkhava'yı salladı! Sahne kostümü dikkat çekti...
Önceki akşam Vadi Açıkhava'da konser veren Öykü Gürman'a 'Sen Anlat Karadeniz' fanları, 'Asiye Reis' diye tezahürat yaptı. Gürman'ın sahne kostümü dikkat çekiciydi. İşte detaylar ve 24 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
24.09.2019 07:57
- Son Güncelleme: 24.09.2019 07:57
ASİYE REİS SAHNEDE
ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, önceki akşam 'U. S. Polo ASSN. Açıkhava Konserleri' kapsamında Vadi Açıkhava'da konser verdi. 4 bin kişinin soğuğa rağmen beklediği Gürman, herkesi mest etti. Güzel sanatçı, 'Sen Anlat Karadeniz'de seslendirdiği 'Ah Bu Sevdaluk' ve 'Oy Beni Vurun Vurun' türkülerini söyleyerek büyük alkış aldı. El dokuması keşanla (Karadeniz omuz örtüsü) şarkı söyleyen Gürman'a "Asiye Reis" tezahüratları yapıldı.
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