'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman Vadi Açıkhava'yı salladı! Sahne kostümü dikkat çekti...

ASİYE REİS SAHNEDE

ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, önceki akşam 'U. S. Polo ASSN. Açıkhava Konserleri' kapsamında Vadi Açıkhava'da konser verdi. 4 bin kişinin soğuğa rağmen beklediği Gürman, herkesi mest etti. Güzel sanatçı, 'Sen Anlat Karadeniz'de seslendirdiği 'Ah Bu Sevdaluk' ve 'Oy Beni Vurun Vurun' türkülerini söyleyerek büyük alkış aldı. El dokuması keşanla (Karadeniz omuz örtüsü) şarkı söyleyen Gürman'a "Asiye Reis" tezahüratları yapıldı.