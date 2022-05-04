Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!
Genç eşi Çağlar Ökten ile Paris'e giden Seda Sayan, çok ünlü bir mekana gitmek istedi. Ancak Türkiye'de şöhreti her kapıyı açan Kadırgalı, çok popüler mekana alınmadı.
04.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 04.05.2022 06:59
Arkadaşlarına ait özel uçakla Fransa'nın yolunu tutan olay ikili, aşıklar şehrinin en gözde yerlerini gezmek istedi.
Paris'in en ünlü mekanlarından biri olan L'Avenue'ye girmek isteyen ünlü çift ile beraberindeki dört arkadaşı, kısa bir şok yaşadı.
Şöhreti sayesinde Türkiye'deki her mekanda kapılarda karşılanan Seda Sayan ve eşi, şehrin gözde mekanına "Rezervasyonunuz yok" denilerek alınmadı.