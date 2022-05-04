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Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!

Genç eşi Çağlar Ökten ile Paris'e giden Seda Sayan, çok ünlü bir mekana gitmek istedi. Ancak Türkiye'de şöhreti her kapıyı açan Kadırgalı, çok popüler mekana alınmadı.

04.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 04.05.2022 06:59
Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, balayı için önceki gün Paris'e gitti.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!

Arkadaşlarına ait özel uçakla Fransa'nın yolunu tutan olay ikili, aşıklar şehrinin en gözde yerlerini gezmek istedi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!

Ancak 59 yaşındaki Kadırgalı ve kendisinden 25 yaş küçük eşi, hüsrana uğradı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!

Paris'in en ünlü mekanlarından biri olan L'Avenue'ye girmek isteyen ünlü çift ile beraberindeki dört arkadaşı, kısa bir şok yaşadı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!

Şöhreti sayesinde Türkiye'deki her mekanda kapılarda karşılanan Seda Sayan ve eşi, şehrin gözde mekanına "Rezervasyonunuz yok" denilerek alınmadı.

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