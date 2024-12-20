Rafet El Roman’dan Yusuf Güney’e yaylım ateşi! “Zamanında kulise gelip benimle...”

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. El Roman, şimdi ise Aşk-ı Virane şarkısında düet yaptığı Yusuf Güney hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.

Müzik piyasasına tanıttığı Yusuf Güney ile ilgili gazetecilere dikkat çekici açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Beni her seferinde şaşırtıyor.

"KIYMETİNİ BİLEMEDİ"

Zamanında kulise gelip benimle tanışmak için bin takla attı. Şarkıyı bana vermek istediğini söyledi. Beraber okuduk şarkıyı. Yusuf Güney sayesinde 1.5 milyon kazandık. Sonra Yusuf nedense bunun kıymetini bilemedi.

Yavaş yavaş tanımaya başladığımızda öfke kontrolsüzlüğü vardı. Otel lobisinde müdürle, taksici, itfaiyeci ve polislerle tartıştı.