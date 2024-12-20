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Rafet El Roman’dan Yusuf Güney’e yaylım ateşi! “Zamanında kulise gelip benimle...”

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Aşk-ı Virane şarkısında düet yaptığı Yusuf Güney hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yusuf Güney'in öfke kontrolüyle ilgili sıkıntılar yaşadığını belirten El Roman, geçmişte yaşananları anlattı. İşte Yusuf Güney'in vefasızlığından da der yanan Rafet El Roman'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 14:25 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 14:25
Rafet El Roman’dan Yusuf Güney’e yaylım ateşi! Zamanında kulise gelip benimle...

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. El Roman, şimdi ise Aşk-ı Virane şarkısında düet yaptığı Yusuf Güney hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.

Rafet El Roman’dan Yusuf Güney’e yaylım ateşi! Zamanında kulise gelip benimle...

Müzik piyasasına tanıttığı Yusuf Güney ile ilgili gazetecilere dikkat çekici açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Beni her seferinde şaşırtıyor.

Rafet El Roman’dan Yusuf Güney’e yaylım ateşi! Zamanında kulise gelip benimle...

"KIYMETİNİ BİLEMEDİ"
Zamanında kulise gelip benimle tanışmak için bin takla attı. Şarkıyı bana vermek istediğini söyledi. Beraber okuduk şarkıyı. Yusuf Güney sayesinde 1.5 milyon kazandık. Sonra Yusuf nedense bunun kıymetini bilemedi.

Rafet El Roman’dan Yusuf Güney’e yaylım ateşi! Zamanında kulise gelip benimle...

Yavaş yavaş tanımaya başladığımızda öfke kontrolsüzlüğü vardı. Otel lobisinde müdürle, taksici, itfaiyeci ve polislerle tartıştı.

Rafet El Roman’dan Yusuf Güney’e yaylım ateşi! Zamanında kulise gelip benimle...

Şimdi değişti, başka kulvarda. O kadar ermiş ki ona erişemiyoruz. Uzaylılardan ve astral seyahatten bahsediyor.

Rafet El Roman’dan Yusuf Güney’e yaylım ateşi! Zamanında kulise gelip benimle...

Ben bu tür konulara inanmadığım için ilgimi çekmiyor ama anladığım kadaryla onun çok farklı bir kulvara geçmiş olması bazı kişilere etkileyici geliyor"