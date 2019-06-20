Yeşilçam'ın akıllara kazınan filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız kimdir, bakın kim çıktı!

Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden 'Şendul Şaban'da, Şaban'ın küçük kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.

20.06.2019 13:48 - Son Güncelleme: 20.06.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





