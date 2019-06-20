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Yeşilçam'ın akıllara kazınan filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız kimdir, bakın kim çıktı!

Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden 'Şendul Şaban'da, Şaban'ın küçük kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.

20.06.2019 13:48 - Son Güncelleme: 20.06.2019 13:52
Yeşilçam'ın akıllara kazınan filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız kimdir, bakın kim çıktı!

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

Yeşilçam'ın akıllara kazınan filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız kimdir, bakın kim çıktı!

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

Yeşilçam'ın akıllara kazınan filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız kimdir, bakın kim çıktı!

O çocuk Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan başkası değildi. 7 Ocak 1984 doğumlu Ezo Sunal, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Orff-Schulwerk eğitimi aldı.

Yeşilçam'ın akıllara kazınan filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız kimdir, bakın kim çıktı!

Bir dönem Elele dergisinde editörlük yapan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi.

Yeşilçam'ın akıllara kazınan filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız kimdir, bakın kim çıktı!

Show Tv'de yayınlanan; Güldüy Güldüy Show çocuk programının da sunuculuğunu yaptı.

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