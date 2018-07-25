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Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!

Bodrum'da tatil yapan Rafet El Roman daha 2 gün önce ''Magazinciler yanımda kimi görse 'Sevgilisi' diye yazıyor, nedense yaşları da 21'i geçmiyor. En son 19' a indirdiler, ya bu magazin alemine ne oluyor?'' demişti. İşte yakalandı!

25 Temmuz 2018 Çarşamba, 15:05:41 Güncelleme: 17:54:55
Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
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Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!

Rafet El Roman (49) 2 gün önce "Magazinciler yanımda kimi görse 'Sevgilisi' diye yazıyor. Nedense yaşları da 21'i geçmiyor. En son 19'a indirdiler. Ya bu magazin alemine ne oldu?" demişti.

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
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Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!

Rafet El Roman, Bodrum'da 20 yaşındaki Derya Ürkmez ile öpüşürken görüntülendi.

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
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Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!

Almanya'da yaşayan şarkıcı Derya Ürkmez'in, Haziran'da birlikte stüdyoya girdiği çapkın popçu için "Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor" yorumunu yaptığı ortaya çıktı.

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
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Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!

Rafet El Roman, Derya Ürkmez'i evinde misafir etti.

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
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Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!

PANJURLARI KAPATTI

Objektifleri fark edince önlem aldı, yazlığının panjurlarını kapattı.

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