Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
Bodrum'da tatil yapan Rafet El Roman daha 2 gün önce ''Magazinciler yanımda kimi görse 'Sevgilisi' diye yazıyor, nedense yaşları da 21'i geçmiyor. En son 19' a indirdiler, ya bu magazin alemine ne oluyor?'' demişti. İşte yakalandı!
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 15:05:41 Güncelleme: 17:54:55
Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
Rafet El Roman ve Derya Ürkmez fena yakalandı!
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