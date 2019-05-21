Hadise'yi görenler şok oldu: Yüzüne ne oldu Hadise?

Son dönemde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Hadise'nin son gönderisi şaşırttı. Güzel şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekerken fotoğrafları görenler "Hadise'ye ne oldu?" demekten kendisini alıkoyamadı. Paylaşımlarını yoruma kapatan şarkıcının ne söyleyeceği merak konusu oldu.İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...