Hadise'yi görenler şok oldu: Yüzüne ne oldu Hadise?
Hadise Instagram hesabından fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya kullanıcıları şok oldu. Paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Hadise yine gündeme geldi. Ünlü şarkıcının yeni paylaşımını görenler, Hadise'nin yüzüne ne olduğunu merak etti. Geçirdiği estetik operasyonlarının sonucunda yüzüne zarar gelmiş olabileceğini düşünen hayranları, Hadise'den gelecek yanıtı bekliyor!
21.05.2019 16:54
- Son Güncelleme: 21.05.2019 16:59
Son dönemde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Hadise'nin son gönderisi şaşırttı. Güzel şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekerken fotoğrafları görenler "Hadise'ye ne oldu?" demekten kendisini alıkoyamadı. Paylaşımlarını yoruma kapatan şarkıcının ne söyleyeceği merak konusu oldu.İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...
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